Thả 1 tép tỏi vào bồn cầu: Biết công dụng tuyệt hay này, ai cũng muốn học theo

Dùng giấm trắng và hàn the

Còn cách nào tốt hơn để làm tẩy vết ổ vàng bồn cầu bằng hỗn hợp sệt được tạo ra bởi hai chất tẩy rửa tự nhiên, thân thiện với môi trường và được sử dụng phổ biến nhất là muối nở baking soda và giấm trắng. Bởi vì chúng có màu sắc và tính chất công dụng tương tự nhau. Do cả 2 loại bột này đều bao gồm tinh thể màu trắng có thể hòa tan ngay lập tức trong nước và giúp tẩy sạch các vết ố vàng do nước cứng. Đồng thời, giúp trả lại màu trắng sáng ban đầu cho bồn cầu nhà bạn. Cách tẩy vết ố vàng nhà vệ sinh bằng giấm trắng và hàn the này vô cùng đơn giản chỉ với các bước sau:

Rắc đều baking soda hoặc hàn the lên những chỗ bị ố vàng trong nhà vệ sinh hoặc bồn cầu.

Dùng bàn chải toilet để cọ rửa một chút và tán đều bột ra xung quanh.

Thêm khoảng ½ cốc giấm trắng vào những nơi đã rắc bột.

Để dung dịch hoạt động trong khoảng từ 15-30 phút.

Rửa sạch.

Lặp lại các bước trên một lần nữa nếu vẫn còn có thể nhìn thấy các vết bẩn.

Lưu ý: Không sử dụng bất kỳ bàn chải kim loại nào khi cọ rửa bồn cầu với mục đích gia tăng khả năng làm sạch. Vì chúng sẽ dễ gây ra các vết trầy xước trên bề mặt bồn cầu và rất khó có thể để xử lý các vết xước này nhằm đem lại độ sáng bóng hoàn hảo cho bồn cầu.



Theo Xe và Thể thao