TGĐ Triệu Nụ Cười Hồ Quốc Thân bị khởi tố: Hay giảng đạo lý, 'trợ duyên' tiền lạ

Từng làm truyền hình

Ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả". Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khám xét trụ sở Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười và nhà của Thân do có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Hồ Quốc Thân xuất phát điểm là sinh viên chuyên ngành báo chí truyền hình. Trước khi thành lập ra Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân từng làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền hình Invest TV.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Truyền hình Invest TV tiền thân là Công ty Cổ phần Truyền thông Tuva, thành lập vào tháng 7/2018, có vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Ban đầu khi thành lập, công ty này do người khác làm người đại diện pháp luật.

Tháng 3/2020, Hồ Quốc Thân mới chính thức xuất hiện với vai trò làm người đại diện pháp luật của Công ty Truyền hình Invest TV. Từ vị trí này, Hồ Quốc Thân đã hợp tác với nhiều đối tác lớn về truyền thông, quảng cáo, thậm chí cả đào tạo hàng không,….