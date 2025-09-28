Tết Trung thu 2025 là ngày nào dương lịch?

Tết Trung thu 2025 rơi vào ngày nào?

Tết Trung thu còn có những tên gọi khác như tết Trông trăng, tết Thiếu nhi và tết Đoàn viên, diễn ra vào Rằm tháng 8 âm lịch hằng năm.

Đây là thời điểm trăng sáng và đẹp nhất trong năm, đồng thời là một trong những ngày rằm quan trọng trong văn hóa, tín ngưỡng của người Việt.

Năm nay, tết Trung thu rơi vào thứ Hai, ngày 6/10 dương lịch.

Khác với nhiều năm trước, tết Trung Thu 2025 đến khá muộn theo lịch dương (diễn ra vào đầu tháng 10). Thời điểm này, tiết trời chuyển thu rõ rệt, ban ngày có nắng nhẹ, ban đêm mát mẻ, thích hợp để tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Đặc biệt, ánh trăng mùa thu cũng trong và sáng hơn, hứa hẹn mang đến một mùa Trung thu đầy màu sắc và sôi động.