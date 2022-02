Tết Nguyên Đán: Data tăng cao, SMS và thoại giảm nhẹ, mạng lưới thông suốt

Ông Đặng Anh Sơn cho hay, với việc chuẩn bị tốt nên mạng lưới của VNPT đã đảm bảo phục vụ Tết Nguyên Đán không có sự cố nghẽn mạng.

"Nhờ công tác chuẩn bị nâng cao năng lực mạng từ nhiều tháng trước nên lưu lượng được lưu thoát tốt tại thời điểm Giao thừa 2022. Tuy nhiên, do xu hướng thoại truyền thống tiếp tục giảm, data tăng mạnh. Xu hướng dịch chuyển lưu lượng từ các tỉnh tập trung khu công nghiệp, thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương… về các tỉnh như: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, An Giang, Trà Vinh… vẫn diễn ra như các năm, nhưng do ảnh hưởng Covid mức độ dịch chuyển thấp hơn, giảm khoảng 1,8% so với Tết năm ngoái".