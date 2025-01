Tết Nguyên đán đang được người châu Á trên khắp thế giới đón mừng như thế nào?

Cách người Trung Quốc đón Tết Nguyên đán

Tại Trung Quốc, quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, người dân địa phương cùng với du khách đã tụ tập để chào đón ngày lễ bằng những màn pháo hoa rực rỡ.

Theo truyền thuyết cổ xưa, phong tục này được cho là có khả năng xua đuổi tà ma, đặc biệt là con quái vật thần thoại mang tên Niên. Niên được cho là sinh sống dưới đáy biển và vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nó rời khỏi nơi cư trú để tấn công con người và gia súc trong các làng quê. Câu chuyện kể rằng, một ông lão đã phát hiện ra rằng có thể đuổi Niên đi bằng cách đốt tre (tương tự như pháo), thắp nến hoặc sử dụng bất kỳ nguồn ánh sáng rực rỡ nào. Ngoài ra, việc dán những vật trang trí màu đỏ lên cửa cũng được xem là một biện pháp hiệu quả để xua đuổi con quái vật này.

Truyền thống thắp nến đỏ tại các đền chùa và tổ chức màn trình diễn pháo hoa vào đêm Giao thừa đã được duy trì từ lâu. Tuy nhiên, nhiều hoạt động ăn mừng này hiện đang bị hạn chế do lệnh cấm pháo hoa tại hàng trăm khu đô thị ở Trung Quốc. Các nhà lập pháp đưa ra lý do cho lệnh cấm này là nhằm giảm thiểu ô nhiễm và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Cách người châu Á ở Mỹ đón Tết Nguyên đán

Cách một lục địa, cộng đồng người châu Á tại Mỹ cũng hân hoan đón mừng Tết Nguyên đán. Các hoạt động lễ hội đặc sắc diễn ra chủ yếu ở California, tiểu bang có đông đảo người nhập cư từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, New York cũng là nơi có một cộng đồng người châu Á đông đúc, góp phần làm phong phú thêm không khí lễ hội.