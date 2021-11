Tết Dương lịch 2022 có 3 ngày nghỉ liên tục

Your browser does not support the audio element.

Màn pháo hoa chào mừng năm mới.

Theo Khoản 3, Điều 111, Luật Lao động 2019, trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.