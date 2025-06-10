Tết Đoàn viên ấm áp tại Osaka (Nhật Bản)

Sự kiện mang đến không khí ấm áp của Tết Đoàn viên, đồng thời thắp lên ngọn lửa yêu thương và tự hào với tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt trẻ nơi đất khách.
|Buổi giao lưu “Cùng học, cùng yêu Tiếng Việt”: Lan tỏa tình yêu ngôn ngữ Tiếng Việt đến với thế hệ kiều bào trẻ đang sinh sống tại Nhật Bản. (Ảnh: Cục hợp tác quốc tế/ Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch)
Trong phần giao lưu, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình “giữ lửa tiếng Việt” nơi đất khách.
Từ góc nhìn của người học và người dạy, thầy Shimizu Masaaki, Giáo sư Khoa Ngoại ngữ tại Đại học Osaka và bạn Brad Leathers, Đại sứ thanh niên của Nhà triển lãm Mỹ đã mang đến những chia sẻ sinh động, khẳng định rằng Tiếng Việt không chỉ thuộc về người Việt, mà đã trở thành nguồn cảm hứng để bạn bè quốc tế tìm hiểu, yêu mến và trân trọng.
Giáo sư Shimizu cho biết, chính những nét tương đồng thú vị giữa tiếng Việt và tiếng Nhật đã đưa ông đến với hành trình nghiên cứu sâu hơn về tiếng Việt, và từ đó nảy nở tình yêu với văn hóa Việt Nam. Ông gửi gắm đến các học sinh lời nhắn nhủ chân thành: hãy duy trì việc học tiếng Việt mỗi ngày, qua lời nói, nét chữ, trang sách, để hiểu, yêu hơn gia đình, quê hương, và thêm tự hào về nguồn cội của mình.
Buổi giao lưu khép lại trong không khí hân hoan và xúc động khi các em học sinh cùng hòa giọng trong các ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và “Tiến quân ca”. Lần đầu tiên, hai ca khúc thiêng liêng vang lên trong Nhà Triển lãm Việt Nam, nơi những người con xa xứ cùng hướng trái tim về Tổ quốc. Âm nhạc trở thành sợi dây kết nối muôn trái tim Việt trên đất Nhật, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, khi tình yêu quê hương được thắp sáng và lan tỏa trong lòng mỗi người con xa quê.
Nhân dịp này, bà Đỗ Lan Phương, Giám đốc Nhà Triển lãm Việt Nam đã trao tặng Trường Việt ngữ Cây Tre bộ sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu giảng dạy và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ kiều bào tại Nhật Bản.
|Sự kiện mang đến không khí ấm áp của Tết Đoàn viên. (Ảnh: Cục hợp tác quốc tế/ Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch)
Nối tiếp chương trình giao lưu, sự kiện “Trung thu sum vầy” đã mang đến một không gian văn hóa rực rỡ và ấm áp, dành cho các em học sinh – đại diện cho thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản – cùng bạn bè quốc tế đến tham dự tại Nhà Triển lãm Việt Nam trong khuôn khổ EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.
Chương trình tái hiện trọn vẹn hương vị Trung Thu Việt Nam, nơi ánh trăng rằm gắn liền với tình thân, niềm vui và những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ. Các em nhỏ không chỉ là con em kiều bào mà còn có bạn bè quốc tế cùng nhau thưởng thức bánh kẹo truyền thống, hòa mình vào không khí rộn ràng của múa lân, và lễ rước đèn ông sao lung linh sắc màu. Sự xuất hiện của Chị Hằng và Chú Cuội từ cung trăng đã mang đến khoảnh khắc huyền diệu, thắp sáng những nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt các em nhỏ.
Đặc biệt, các nghệ sĩ và giảng viên đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã mang đến không gian âm nhạc Trung thu tràn đầy sắc màu quê hương. Trong tiếng K’long put ngân vang, âm thanh đàn bầu réo rắt và tiếng đàn nhị sâu lắng, các em nhỏ như được chạm vào linh hồn của âm nhạc dân tộc. Qua những trải nghiệm ấy, tình yêu với văn hóa và âm nhạc Việt Nam được gieo mầm một cách tự nhiên, trong trẻo và đầy cảm xúc.
|Tiết mục múa rối nước đặc sắc cũng đã thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: Cục hợp tác quốc tế/ Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch)
Tiết mục múa rối nước đặc sắc cũng đã thu hút mọi ánh nhìn. Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Ngọc Trìu không chỉ biểu diễn mà còn tận tình hướng dẫn các em tìm hiểu về nghệ thuật trình diễn rối nước phía sau sân khấu, loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của Việt Nam, được gìn giữ và phát triển hơn một nghìn năm qua.