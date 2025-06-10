Tết Đoàn viên ấm áp tại Osaka (Nhật Bản)

Từ góc nhìn của người học và người dạy, thầy Shimizu Masaaki, Giáo sư Khoa Ngoại ngữ tại Đại học Osaka và bạn Brad Leathers, Đại sứ thanh niên của Nhà triển lãm Mỹ đã mang đến những chia sẻ sinh động, khẳng định rằng Tiếng Việt không chỉ thuộc về người Việt, mà đã trở thành nguồn cảm hứng để bạn bè quốc tế tìm hiểu, yêu mến và trân trọng.

Giáo sư Shimizu cho biết, chính những nét tương đồng thú vị giữa tiếng Việt và tiếng Nhật đã đưa ông đến với hành trình nghiên cứu sâu hơn về tiếng Việt, và từ đó nảy nở tình yêu với văn hóa Việt Nam. Ông gửi gắm đến các học sinh lời nhắn nhủ chân thành: hãy duy trì việc học tiếng Việt mỗi ngày, qua lời nói, nét chữ, trang sách, để hiểu, yêu hơn gia đình, quê hương, và thêm tự hào về nguồn cội của mình.

Buổi giao lưu khép lại trong không khí hân hoan và xúc động khi các em học sinh cùng hòa giọng trong các ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và “Tiến quân ca”. Lần đầu tiên, hai ca khúc thiêng liêng vang lên trong Nhà Triển lãm Việt Nam, nơi những người con xa xứ cùng hướng trái tim về Tổ quốc. Âm nhạc trở thành sợi dây kết nối muôn trái tim Việt trên đất Nhật, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, khi tình yêu quê hương được thắp sáng và lan tỏa trong lòng mỗi người con xa quê.