Tết đầu làm rể nhà quê

Câu nói của bố vợ khiến tôi bất ngờ. Tôi chỉ sợ bố lại nói rằng tôi không uống là không coi bố vợ ra gì giống như ông anh trong cơ quan tôi kể.

Chiều 30 tết, nhà vợ làm cơm tất niên. Cậu em vợ gọi thêm mấy anh em họ trong làng, bữa cơm cuối cùng của năm vui đáo để. Có những người tôi chưa từng gặp, chưa biết mặt biết tên nhưng vừa gặp nhau họ đã thân tình cười nói hỏi han. Suốt bữa cơm mọi người chuyện trò, tôi cảm thấy như người thân thiết lâu năm, không có một khoảng cách nào cả.

Bố vợ sợ tôi bị ép rượu liền gióng giả mở đầu: "Tôi kén rể, tiêu chuẩn đầu tiên là không rượu chè, cờ bạc. Vậy nên, cậu nào uống được cứ uống, không chèo kéo con rể tôi, nghe chưa?". Mấy anh em nghe xong liền cười khà bảo bố vợ chưa gì đã bênh con rể, còn tôi chỉ biết thầm cảm ơn ông vô cùng.

Tối, trong lúc mẹ và vợ chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa, tôi lăng xăng làm thịt gà, cũng học cách bày biện. Cậu em vợ chỉ thua tôi vài tuổi, chưa có người yêu ghé nhỏ hỏi tôi "động lực nào khiến anh dũng cảm lấy chị em làm vợ thế?". Tôi nghe xong không thể nhịn mà phá lên cười. Vợ tôi lườm chồng rồi đuổi em trai "không làm gì thì ra ngoài cho rảnh bếp".

Giờ phút giao thừa, bố vợ bê mâm cỗ đặt lên ban thờ, đốt nén hương rồi thì thầm khấn vái. Mẹ vợ, vợ chồng tôi và em trai lặng lẽ đứng sau. Không khí trang nghiêm thành kính. Đúng lúc đó đồng hồ điểm 12 giờ, ca khúc "Happy new year" nhà bên cạnh mở to vang lên sôi động. Mẹ nói giọng run run xúc động: "Năm mới mẹ mong cả nhà mình luôn khỏe, chúc vợ chồng con rể ăn nên làm ra, sang năm có con bế bồng, chúc cậu út mau tìm được người chịu lấy. Bây giờ bố mẹ lì xì cho các con mỗi đứa một chút lấy may nhé". Giây phút ấy tôi xúc động định nói vài lời, nhưng cuối cùng chỉ biết nói lời cảm ơn rồi im lặng.

Tôi đã trải qua ba mươi mùa xuân. Hồi nhỏ, ký ức về tết của tôi không rõ ràng, nhưng từ khi lớn lên, tết với tôi cũng chỉ là một dịp để ăn chơi, không hơn không kém.