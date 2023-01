Tết của sinh viên, học sinh gốc Việt tại Mỹ

Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, những người tham dự đã thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam như: xôi, mứt, bánh phồng tôm, chả giò…

Sylvia Bùi, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Georgia cho biết: “Ở đây, trong khuôn viên Đại học Georgia, có sự hiện diện rất lớn của sinh viên Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Chúng tôi muốn thể hiện tài năng về văn hóa và ẩm thực của quê hương mình. Tôi nghĩ rất nhiều người tham dự sẽ tìm thấy điểm chung trong chương trình hôm nay, vì hầu hết chúng tôi là sinh viên nhập cư từ Việt Nam hoặc từ các quốc gia khác đến đây”.

Tiết mục múa lân trong chương trình Night in Saigon với chủ đề "Hướng về quê nhà".

Alan Vu, sinh viên năm nhất, chuyên ngành khoa học động vật cho biết: “Nếu bạn là người nhập cư và bạn học đại học… bạn rất dễ đánh mất bản sắc của mình. Vì vậy, điều quan trọng là phải duy trì sự kết nối.”

Theo Linda Le, Giám đốc điều hành của sự kiện, Chương trình Đêm Sài Gòn được chuẩn bị và lên kế hoạch từ tháng 8/2022, có sự tham gia đóng góp của hơn 20 đạo diễn, biên đạo múa và thành viên ban điều hành VSA. Đến tháng 12 năm 2022, vé phát hành bán hết sạch trong vòng vài phút. Một phần số tiền thu được từ sự kiện sẽ được chuyển đến các tổ chức phi lợi nhuận như One Body Village, The Backpack Project of Athens và Liên hiệp Hội Sinh viên Việt Nam Đông Nam Mỹ.

https://www.ocregister.com/2023/01/18/tet-celebrations-help-next-generation-vietnamese-americans-connect-with-their-roots/; https://www.redandblack.com/culture/uga-vietnamese-student-association-welcomes-hundreds-to-19th-annual-night-in-saigon/article_172