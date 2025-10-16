Tết 2026: Lao động khó khăn có thể được hỗ trợ suất quà 1,3 triệu đồng

Vũ Điệp| 16/10/2025 19:53

Nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến sẽ hỗ trợ 1,3 triệu đồng/người nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết sẽ được triển khai tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất – nơi tập trung đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, vùng sâu, vùng xa.

Mỗi suất quà Tết dự kiến trị giá 1,3 triệu đồng, trong đó gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng hiện vật. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn hoạt động thường xuyên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Cùng với đó, chương trình “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026” sẽ được tổ chức trực tiếp tại một địa phương có đông công nhân lao động. Tại đây, người lao động sẽ được mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, nhận phiếu mua hàng, quà tặng “0 đồng”, được tư vấn sức khỏe, pháp luật, cấp phát thuốc, thay dầu xe máy miễn phí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao...

Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn sẽ phối hợp tổ chức chuyến xe, tàu, máy bay đưa đón người lao động về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và các địa phương phía Bắc. Các hoạt động này sẽ được triển khai tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh – những nơi có đông lao động ngoại tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, đây là nỗ lực nhằm mang đến cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho người lao động sau một năm làm việc vất vả, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tet-2026-lao-dong-kho-khan-co-the-duoc-ho-tro-suat-qua-1-3-trieu-dong-2453459.html
