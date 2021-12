Test Covid-19 giá 'cắt cổ' tại Bình Dương: Nhiều mờ ám cần làm rõ

Sau khi công nhân lao động phản ánh doanh nghiệp trừ tiền test Covid-19 với giá "cắt cổ" tại Bình Dương, báo chí vào cuộc, doanh nghiệp đã hứa xem xét hỗ trợ cho người lao động.

Ngoài ra, sau khi Thanh tra Sở y tế Bình Dương xuống kiểm tra và làm việc, phòng khám đa khoa An Thuận cam kết khắc phục những tồn tại. Tuy nhiên, dư luận khó có thể chấp nhận việc đơn vị này đã "ăn" số tiền chênh lệch quá lớn khi thực hiện test Covid-19 cho công nhân lao động.



"Liên minh làm tiền" người lao động



87 công nhân lao động của Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam qua test nhanh phát hiện mắc Covid-19, xác định nguồn lây từ bên ngoài đã được công ty cách ly riêng, đồng thời mời phòng khám đa khoa An Thuận xuống lấy mẫu RT-PCR.



Phía công ty nói rằng không bắt buộc công nhân phải xét nghiệm ở phòng khám này, nhưng trong tình huống không được lựa chọn thì người lao động chỉ biết làm theo và không có ý kiến gì.



Kết quả, đến tháng nhận lương, có người chỉ được nhận hơn 1 triệu đồng và tá hỏa khi biết số tiền bị trừ test Covid-19 là quá cao so với giá thành mặt bằng chung bên ngoài. Nhiều người chỉ biết ôm mặt khóc và thể hiện sự bức xúc thông qua mạng xã hội.

Phòng khám đa khoa An Thuận, đơn vị thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam

Thế nhưng, có một nghịch lý là phòng khám đa khoa An Thuận lại chưa được Sở Y tế Bình Dương cho phép thực hiện dịch vụ xét nghiệm RT-PCR. Cơ sở này đã "luồn lách" bằng cách thực hiện lấy mẫu rồi gửi các phòng xét nghiệm thực hiện RT-PCR đủ điều kiện.



Tuy nhiên, khi báo giá dịch vụ xét nghiệm RT-PCR cho các công ty trên địa bàn, phòng khám lại không nêu rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm RT-PCR.



Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Dương, phòng khám đa khoa An Thuận đã trưng ra bản hợp đồng với các đơn vị thực hiện xét nghiệm RT-PCR.



Cụ thể, hợp đồng nguyên tắc số 07/21/PKĐKAT-YHDPPN ngày 15-7-2021 giữa phòng khám và Trung tâm y học dự phòng kèm bảng báo giá xét nghiệm mẫu đơn là 1.000.000 đồng/mẫu.



Theo tìm hiểu, Trung tâm y học dự phòng là cơ sở y tế nhà nước thì việc thu giá xét nghiệm phải theo quy định của Bộ Y tế hướng dẫn.



Trước đây, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR là 734.000 đồng/xét nghiệm. Sau này, thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 8-11-2021 quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.



Khoan chưa nói đến việc thu giá sai quy định của Trung tâm y học dự phòng, việc phòng khám đa khoa An Thuận chỉ lấy mẫu và trả kết quả nhưng hưởng trọn 900.000 đồng/người đã là quá cao.



Những con số biết nói trên cho thấy cứ qua một cơ sở y tế, giá lại được nâng lên "một ít" và hậu quả là người công nhân lao động phải "gánh hết".



Trách nhiệm của y tế địa phương ở đâu?



Trước đó, ngày 28-9-2021, Bộ Y tế có công văn số 8157/BYT-KHTC đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương; các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành; các cơ sở y tế tư nhân nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm Covid - 19, trong đó nhấn mạnh người bệnh không phải trả tiền khi được chỉ định test Covid-19.



Quay trở lại câu chuyện của 87 công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam, sau khi doanh nghiệp test nhanh và phát hiện họ dương tính nên đã chỉ định test RT-PCR. Về nguyên tắc, công ty phải thông báo với y tế địa phương.



Trung tâm y tế cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý ngay, đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.