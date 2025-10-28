Tesla, Apple 'giải cứu' xưởng đúc chip Samsung

Sau thời gian dài đối mặt với tin đồn bị tách khỏi tập đoàn do thiếu khách hàng, mảng foundry (sản xuất chip theo hợp đồng) của Samsung Electronics đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ với hàng loạt đơn hàng lớn từ Tesla, Apple và Nintendo.

Theo CNBC, Tesla đã đặt hàng Samsung sản xuất chip AI5 và AI6, những thế hệ chip AI mới nhất của hãng xe điện này. Trước đó, dòng chip AI5 được cho là sẽ do TSMC độc quyền sản xuất, nhưng CEO Elon Musk tiết lộ trong cuộc họp quý III rằng Samsung tại Texas và TSMC tại Arizona sẽ cùng tham gia.

“Chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra nguồn cung dư thừa với chip AI5 để phục vụ không chỉ ô tô và robot mà còn cho các trung tâm dữ liệu”, Musk nói.