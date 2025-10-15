Tên PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, được đặt cho loài hoa mới

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ông Cảnh chọn đặt tên loài thực vật theo tên một bác sĩ. Theo ông, bác sĩ Bắc là người giản dị, yêu thiên nhiên và đóng góp không nhỏ cho ngành y nên loài hoa đẹp, bền bỉ như trà my là món quà xứng đáng để vinh danh ông.

Trong cộng đồng y khoa, bác sĩ Bắc được xem là một trong những người tiên phong đưa các kỹ thuật phẫu thuật nội soi, nội soi ít xâm lấn từ cấp cao vào thực hành tại Việt Nam - giúp nâng cao chất lượng phẫu thuật và đào tạo cho nhiều thế hệ bác sĩ trẻ.

Khi biết loài hoa được đặt theo tên mình, bác sĩ Bắc - vốn là người kín tiếng - đã bày tỏ sự biết ơn chân thành. Theo lời kể của bác sĩ Phạm Hòa Anh (học trò, đồng nghiệp tại Bệnh viện Thiện Hạnh, Buôn Ma Thuột), quyết định đặt tên không chỉ để vinh danh cá nhân mà còn là cách kết nối giữa y học và khoa học tự nhiên, lan tỏa giá trị nhân văn và tri thức bền vững.

Việc một loài hoa mới được phát hiện và đặt tên là tin đáng mừng đối với khoa học thực vật Việt Nam, góp phần làm giàu danh mục bản địa và tăng nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học.