Tên lửa Trident II D5 tầm bắn 12.000km, tốc độ Mach 15, ‘xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ’

Trident II D5 được phát triển từ những năm 1980 bởi Lockheed Martin, thay thế cho các phiên bản Trident I trước đó.

Các nguồn tin The Defense Post, Naval Technology và các báo Nga như Investing.com, EADaily, Kommersant cho thấy đây là bước đi quan trọng nhằm duy trì lợi thế chiến lược đến ít nhất năm 2031.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) đã ký kết các hợp đồng lớn trị giá hàng tỷ USD với Lockheed Martin để sản xuất, hỗ trợ và nâng cấp hệ thống này, nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghệ tên lửa trong chiến lược an ninh toàn cầu.

Là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), Trident II D5 được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, với khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách xa hàng nghìn kilomet.

Tên lửa Trident II D5 (hay còn gọi là Trident II) là một trong những thành phần cốt lõi của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Mỹ và Anh.

Với khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ, liệu siêu vũ khí này có định hình lại cuộc đua công nghệ quân sự toàn cầu?

Với tầm bắn 12.000 km, tốc độ Mach 15, đầu đạn hạt nhân cực mạnh và công nghệ dẫn đường tiên tiến, Trident II D5 không chỉ là vũ khí, mà còn là biểu tượng quyền lực thống trị đại dương.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, Mỹ và Anh vừa rót 3,3 tỷ USD vào siêu tên lửa đạn đạo Trident II D5 - ‘át chủ bài’ của lực lượng răn đe hạt nhân.

Đây là một phần trong ‘tam giác hạt nhân’ (nuclear triad) của Mỹ, bao gồm tên lửa từ tàu ngầm, máy bay ném bom và silo đất liền.

Tên lửa này được triển khai trên tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ, với mỗi tàu mang theo 24 tên lửa, và lớp Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh.

Về mặt công nghệ, Trident II D5 nổi bật với các đặc tính như tầm bắn hơn 12.000 km (khoảng 7.500 dặm), cho phép tấn công các mục tiêu toàn cầu từ đại dương.

Hệ thống đẩy sử dụng động cơ nhiên liệu rắn 3 tầng (solid-propellant), giúp phóng nhanh chóng từ dưới nước mà không cần lộ diện.

Tên lửa có thể mang từ 1 đến 8 đầu đạn hạt nhân MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles), mỗi đầu đạn có sức công phá từ 100-475 kiloton.

Các hợp đồng mới tập trung vào phát triển đầu đạn Warhead 93/Mark 7, nâng cao độ chính xác và khả năng sống sót trước hệ thống phòng thủ tên lửa.

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, GPS và sao (stellar navigation), với các nâng cấp mới như subsystem định vị để tích hợp trên tàu ngầm lớp Columbia (Mỹ) và Dreadnought (Anh).

Phiên bản Increment 8 cho phép lắp đặt trên các tàu ngầm thế hệ mới, với 16 ống phóng thẳng đứng, tăng khả năng triển khai linh hoạt.

Công nghệ này không chỉ đảm bảo độ tin cậy cao (hơn 99% thành công trong các vụ thử) mà còn có khả năng chống phát hiện nhờ kích thước nhỏ gọn (dài 13,4m, đường kính 2,1m) và tốc độ đạt Mach 15 trong giai đoạn tái nhập khí quyển.