Tên lửa Teseo MK2/E tầm bắn 500km, công nghệ đỉnh cao, ‘kẻ thay đổi cuộc chơi’ trên biển

Trong kỷ nguyên tác chiến hiện đại, Hải quân Ý đang vươn lên dẫn đầu với Teseo MK2/E - siêu tên lửa chống hạm thế hệ mới, tích hợp công nghệ tàng hình tiên tiến, tầm bắn 500km và khả năng tấn công đa nhiệm. Với hệ thống dẫn đường thông minh và sức mạnh vượt trội, liệu đây có phải ‘kẻ thay đổi cuộc chơi’ trên biển Địa Trung Hải? Khám phá công nghệ đỉnh cao và ý nghĩa chiến lược của siêu vũ khí này.

Tên lửa Banderol tầm bắn 500km, tốc độ 650km/h, 'thay đổi cục diện chiến trường'

Trong bối cảnh các mối đe dọa hàng hải ngày càng phức tạp, MBDA - Tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu châu Âu - đã ký kết hợp đồng sản xuất tên lửa chống hạm Teseo MK2/E với Hải quân Ý.

Đây là hệ thống vũ khí thế hệ mới, đánh dấu sự chuyển mình từ giai đoạn phát triển sang sản xuất hàng loạt, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ và tấn công của lực lượng Hải quân Ý.

Dựa trên các nguồn defence-industry.eu, defensetalks.com, missilery.info, armiya.az, mbda-systems.com…, bài viết sẽ phân tích sâu về công nghệ cốt lõi của tên lửa Teseo MK2/E, từ thiết kế đến hiệu suất, và ý nghĩa chiến lược của nó.

Tên lửa Teseo MK2/E. Ảnh: MBDA.

Lịch sử và bối cảnh phát triển

Tên lửa Teseo MK2/E là thành viên mới nhất trong gia đình tên lửa OTOMAT/Teseo, được phát triển từ những năm 1970 bởi OTO Melara (Ý) và Matra (Pháp), nay thuộc MBDA.

Hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu ‘Vòm vàng’ Trung Quốc theo dõi 1.000 tên lửa, tích hợp AI, hủy diệt mọi mục tiêu