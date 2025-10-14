Tên lửa Soyuz-5, động cơ mạnh nhất thế giới, công nghệ tối tân Nga 'rung chuyển ngành vũ trụ toàn cầu'

Tên lửa Soyuz-5, niềm tự hào mới của Nga, vừa hoàn tất thử nghiệm mặt đất với động cơ mạnh nhất thế giới RD-171MV, hứa hẹn đưa Nga thoát khỏi bóng Ukraine và cạnh tranh trực diện với Falcon 9.

Sử dụng công nghệ in 3D và thiết kế số hóa, liệu ‘siêu phẩm’ này có đủ sức thách thức SpaceX và định hình lại cuộc đua vũ trụ khi cất cánh năm 2026? Khám phá công nghệ đỉnh cao và tham vọng lớn lao của Roscosmos.

