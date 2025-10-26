Tên lửa SOM-J đầu đạn 140kg, ‘mắt thần AI’ bay sát biển, ‘xóa sổ’ tàu chiến từ 275km

Tên lửa hành trình SOM-J, sản phẩm "Made in Türkiye" từ bàn tay tài hoa của TÜBİTAK SAGE và Roketsan, đại diện cho bước nhảy vọt trong công nghệ vũ khí chống hạm.

Không chỉ là vũ khí, tên lửa SOM-J còn là minh chứng cho sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và dẫn đường thông minh, biến không quân Thổ Nhĩ Kỳ thành "ngư lôi bay" đáng sợ nhất khu vực.

Một "sát thủ vô hình" lướt qua mặt biển với tốc độ cao dưới âm thanh, sử dụng "mắt AI" hồng ngoại để khóa chặt mục tiêu từ 275km – đó chính là tên lửa SOM-J, kiệt tác công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ vừa "bùng nổ" trong thử nghiệm ngày 13/10.

Với thiết kế mô-đun gọn nhẹ, tên lửa SOM-J được tối ưu hóa để mang theo trên các nền tảng hàng không hiện đại như F-16, F-35 hay thậm chí máy bay chiến đấu không người lái (UCAV), giúp lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ linh hoạt hơn bao giờ hết trong các sứ mệnh tấn công tầm xa.

Chiều dài chỉ vỏn vẹn 3.9 mét và khối lượng phóng khoảng 540kg, tên lửa SOM-J dễ dàng tích hợp dưới cánh hoặc trong khoang máy bay, giảm thiểu gánh nặng cho phi cơ mà vẫn đảm bảo sức hủy diệt khủng khiếp.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa SOM-J sở hữu tầm bắn ấn tượng từ 200 đến 275km, cho phép nó "vươn tay" đánh chìm tàu chiến địch mà không cần tiếp cận gần, giảm rủi ro cho phi công.

Tốc độ bay cao dưới âm thanh (high subsonic) giúp tên lửa duy trì sự bí mật, kết hợp với khả năng bay theo địa hình (terrain-following) và đặc biệt là chế độ bay sát mặt biển (sea-skimming) ở độ cao cực thấp – chỉ vài mét trên mặt nước.