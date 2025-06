Tên lửa SM-6 'sát thủ 2 trong 1' khiến kẻ thù trên trời, dưới biển lạnh sống lưng

Theo Cơ quan Hợp tác Quốc phòng và An ninh (DSCA), việc này “hỗ trợ các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một đồng minh lớn, là lực lượng ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.”

Ngoài Nhật Bản, Úc cũng tích cực tham gia vào các nỗ lực phòng thủ tên lửa với SM-6. Trong diễn tập Pacific Dragon 24 (tháng 7-8/2024), tàu HMAS Sydney của Hải quân Hoàng gia Úc đã thử nghiệm thành công SM-6, đánh dấu bước tiến trong hợp tác phòng thủ tên lửa khu vực.

Tàu khu trục USS John Paul Jones (DDG 53) lớp Arleigh Burke phóng tên lửa Standard Missile-6 (SM-6) trong quá trình thử nghiệm vào ngày 27/6/2014: Ảnh: Topwar



Công nghệ tiên tiến và tiềm năng tương lai

SM-6 nổi bật với đầu tự dẫn radar chủ động có đường kính 34cm (so với 18cm của AIM-120C), cải thiện khả năng đối phó với các mục tiêu cơ động và ở xa.

Hệ thống CEC cho phép tên lửa nhận dữ liệu từ nhiều nguồn cảm biến (tàu, máy bay, radar mặt đất), đảm bảo độ chính xác cao ngay cả trong môi trường nhiễu phức tạp.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi SM-6 được sử dụng như một tên lửa chống hạm, không cần radar đo cao để duy trì độ cao thấp như các tên lửa khác (như Tomahawk Block Va).

Hải quân Mỹ còn phát triển phiên bản không đối không AIM-174B, được thử nghiệm trên các tiêm kích F/A-18E Super Hornet, đánh dấu sự trở lại của tên lửa không đối không tầm xa sau khi AIM-54 Phoenix bị rút khỏi biên chế năm 2004.