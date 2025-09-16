Tên lửa siêu thanh Zircon tốc độ 11.000km/h, tầm bắn 1.000km, đầu đạn 400kg, ‘bất khả chiến bại’

Trong tập trận Zapad 2025, Nga khiến thế giới sững sờ khi phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon từ Biển Barents, nhắm thẳng mục tiêu với tốc độ kinh hoàng Mach 9 (11.000km/h), tầm bắn 1.000km, đầu đạn 400kg. Đây không chỉ là màn phô diễn công nghệ quân sự đỉnh cao mà còn là lời cảnh báo sắc lạnh đến NATO và Ukraine. Liệu tên lửa siêu thanh Zircon có thực sự là ‘vũ khí bất khả chiến bại’ như Putin tuyên bố? Hãy cùng khám phá!

VIDEO: Bộ Quốc phòng Nga.

Tập trận Zapad 2025, diễn ra từ ngày 12-16/9, là cuộc diễn tập quân sự chiến lược liên hợp giữa Nga và Belarus, nhằm nâng cao khả năng chỉ huy và phối hợp quân sự trong bối cảnh giả định bị tấn công.

Cuộc tập trận được tổ chức trên nhiều khu vực, bao gồm 13 bãi tập ở Nga và Belarus; 8 trong số đó gần biên giới Ukraine và NATO, cũng như các vùng biển Baltic và Barents.

Trong khuôn khổ tập trận Zapad 2025, Nga đã tiến hành phóng thử tên lửa siêu thanh Zircon (hay còn gọi là Tsirkon hoặc theo phân loại NATO là SS-N-33), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thể hiện sức mạnh quân sự.

Sự kiện này không chỉ khẳng định khả năng công nghệ của Nga mà còn gửi thông điệp chiến lược đến NATO, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng ở Bắc Cực và châu Âu.

Bài phân tích dựa trên các nguồn tin Reuters, Newsweek, DSnews, AIF và Ukrainska Pravda nhằm khám phá công nghệ của tên lửa siêu thanh Zircon, vai trò của nó trong tập trận, và ý nghĩa chiến lược.