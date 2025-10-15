Tên lửa Sea Venom công nghệ IIR tối tân, ‘bắn và quên’, biến hạm đội đối phương thành ‘mồi ngon’

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Hải quân Hoàng gia Anh vừa công bố mốc son lịch sử: tên lửa chống hạm Sea Venom đạt khả năng hoạt động ban đầu (IOC) vào ngày 2/10/2025. Với tầm bắn vượt trội, khả năng ‘bắn và quên’ kết hợp điều khiển thời gian thực, vũ khí ‘Made in MBDA’ này hứa hẹn biến trực thăng Wildcat thành ‘sát thủ tàng hình’ trên biển, sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ tàu tuần tra đến tàu hộ tống. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là lời cảnh báo chiến lược từ London.

Trực thăng Wildcat HMA2 đã thực hiện thành công một vụ phóng thử tên lửa chống hạm Sea Venom trong quá trình chuẩn bị của Hải quân Hoàng gia nhằm đạt được khả năng sẵn sàng khai thác toàn diện (FOC) vào năm 2026. Ảnh: Topwar

Tên lửa Sea Venom: Sự kế thừa và đột phá

Sea Venom, hay còn gọi là Anti-Navire Léger (ANL) trong chương trình hợp tác Anh-Pháp, là tên lửa chống hạm nhẹ thế hệ mới do Tập đoàn MBDA phát triển từ năm 2014.

Đây là sản phẩm của chương trình Future Anti-Surface Guided Weapon (FASGW), nhằm thay thế các tên lửa lỗi thời như Sea Skua (Anh) và AS.15 TT (Pháp).

Ban đầu là dự án song phương, nhưng Pháp đã rút lui vào năm 2020 do vấn đề ngân sách, để lại Anh tiếp tục dẫn dắt.

MBDA - liên doanh giữa Airbus, BAE Systems và Leonardo - đã đầu tư mạnh mẽ, với các thử nghiệm đầu tiên diễn ra từ năm 2017 trên trực thăng Airbus AS365 Dauphin và AS565 Panther.

Đến năm 2025, Sea Venom không chỉ vượt qua muôn vàn trì hoãn (dự kiến triển khai từ 2021 nhưng lùi đến nay) mà còn chứng minh giá trị thực chiến qua các bài kiểm tra khắc nghiệt.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Highmast - sứ mệnh toàn cầu của Nhóm Tàu sân bay Anh (CSG) do HMS Prince of Wales dẫn đầu - tên lửa này đã được triển khai thực tế lần đầu tiên với tư cách vũ khí chiến đấu sẵn sàng.