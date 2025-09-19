Tên lửa RS-24 Yars tầm bắn 12.000km, tốc độ Mach 20, công nghệ MIRV ‘xuyên thủng mọi lá chắn’

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars, vũ khí chiến lược hàng đầu của Nga, không chỉ thể hiện đỉnh cao công nghệ quân sự mà còn là lá bài răn đe trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng năm 2025. Với tầm bắn 12.000km, tốc độ Mach 20, khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và công nghệ vượt hệ thống phòng thủ, Yars đang định hình cuộc chơi chiến lược toàn cầu. Liệu đây có phải ‘át chủ bài’ của Nga trước các đối thủ như Mỹ và NATO?

Phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars. VIDEO: Rianovosti.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars, còn được biết đến với tên mã NATO là SS-27 Mod 2, là một trong những hệ thống vũ khí hạt nhân hiện đại nhất trong kho vũ khí của Liên bang Nga.

Được phát triển để thay thế cho tên lửa Topol-M, Yars đại diện cho bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa chiến lược, với khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập và cơ động cao.

Dựa trên các nguồn rbc.ua, hi-tech.mail.ru, globalsecurity.org, missilethreat.csis.org, bài viết sẽ khám phá lịch sử, thông số kỹ thuật công nghệ, khả năng và vai trò chiến lược của hệ thống này, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp năm 2025.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars. Ảnh: Vitaly V.Kuzmin.

Lịch sử phát triển và triển khai

Sự phát triển của RS-24 Yars bắt đầu vào đầu những năm 2000 tại Viện Công nghệ Nhiệt Moscow (MITT), dưới điều kiện bảo mật cao của nhà nước.

Tên lửa này được xây dựng dựa trên nền tảng của Topol-M, nhưng được nâng cấp đáng kể để đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược của Nga.

Lần phóng thử đầu tiên diễn ra vào ngày 29/5/2007 tại bãi thử Plesetsk, nhắm đến mục tiêu ở Kamchatka.

Các thử nghiệm tiếp theo được thực hiện vào năm 2007, 2008, và hoàn tất vào cuối năm 2009, dẫn đến việc chính thức đưa vào sử dụng trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.