Tên lửa Ragnarok tầm bắn 926km, công nghệ carbon composite làm ‘phá sản’ mọi hệ thống phòng không

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh số lượng hơn là giá trị đơn lẻ, tên lửa hành trình Ragnarok tầm bắn 926km, tốc độ Mach 0.7 của Kratos Defense & Security Solutions nổi lên như một ‘quái vật’ giá rẻ chỉ với chi phí 150.000 USD mỗi quả.

Không chỉ là vũ khí, Ragnarok còn là chiến lược thông minh để ‘làm kiệt quệ’ kẻ thù bằng cách buộc họ phải chi tiêu gấp bội cho việc đánh chặn, một bước ngoặt thực sự trong cuộc chơi phòng không toàn cầu.

Với khả năng sản xuất hàng loạt sẵn sàng, Ragnarok hứa hẹn sẽ định hình lại chiến lược không quân, buộc các hệ thống phòng không phải thích nghi hoặc... sụp đổ.