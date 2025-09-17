Tên lửa Oreshnik tầm bắn 5.000km, tốc độ Mach 10, công nghệ siêu thanh ‘không thể đánh chặn’

Oreshnik (tạm dịch là hạt dẻ) là tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) di động mới nhất của Nga, được phát triển dựa trên nền tảng của tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh.

Dựa trên các nguồn RIA Novosti, Interfax, RBC, Reuters, France 24 và El Pais, bài viết sẽ phân tích công nghệ của tên lửa Oreshnik và vai trò của nó trong tập trận Zapad 2025.

Cuộc tập trận không chỉ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn gửi thông điệp chiến lược đến NATO, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các vụ cáo buộc UAV xâm nhập không phận Ba Lan.

Trong số đó, tổ hợp tên lửa di động Oreshnik nổi bật như một biểu tượng công nghệ tên lửa hiện đại của Nga, được sử dụng để mô phỏng các kịch bản chiến đấu, bao gồm cả việc lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Tập trận Zapad 2025, cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn giữa Nga và Belarus, diễn ra từ ngày 12-16/9 tại lãnh thổ Belarus, thu hút sự chú ý quốc tế với sự tham gia của hàng chục nghìn quân nhân và các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Liệu tên lửa Oreshnik có thực sự thay đổi cục diện quân sự toàn cầu? Khám phá chi tiết về công nghệ tối tân và chiến lược đằng sau.

Từ Belarus, hệ thống này không chỉ phô diễn sức mạnh hạt nhân mà còn gửi lời cảnh báo sắc lạnh đến NATO.

Tập trận Zapad 2025 vừa khép lại với màn trình diễn đầy uy lực của tổ hợp tên lửa siêu thanh Oreshnik với tầm bắn 5.000km, tốc độ Mach 10…, vũ khí được Nga khoe là ‘không thể đánh chặn’.

Hệ thống này lần đầu tiên được thử nghiệm thực chiến vào ngày 21/11/2024, khi Nga sử dụng nó để tấn công một nhà máy sản xuất vũ khí của Ukraine tại Dnepropetrovsk, nhằm đáp trả việc Ukraine được phép sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tên lửa được mô tả là ‘không thể đánh chặn’ nhờ tốc độ siêu thanh cao, đạt tới Mach 10 (khoảng 12.300km/h), cho phép nó xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Tên lửa Oreshnik có tầm bắn từ 2.000 - 5.000km, đủ để đe dọa bất kỳ thành phố nào ở Liên minh Châu Âu (EU) từ lãnh thổ Belarus hoặc Nga.

Điều này làm cho Oreshnik trở thành một biến thể tầm ngắn hơn của RS-26, tránh vi phạm Hiệp ước Lực lượng Tên lửa Tầm trung Hạt nhân (INF) đã bị Nga rút khỏi.

Oreshnik có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, phù hợp cho các nhiệm vụ hạt nhân chiến thuật không chiến lược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh khả năng sản xuất hàng loạt của hệ thống này, với mẫu đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội vào đầu tháng 8/2025.

Là tổ hợp di động, Oreshnik có thể nhanh chóng triển khai trên các vị trí đã được chọn sẵn, tăng cường khả năng sống sót trước các cuộc tấn công phủ đầu.

Công nghệ của nó bao gồm hệ thống dẫn đường chính xác cao, có thể điều chỉnh để tấn công các mục tiêu chính trị, chỉ huy hoặc trung tâm công nghiệp.