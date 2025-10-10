Tên lửa NSM ‘tàng hình siêu thanh’ tầm bắn 160km, đầu đạn 120kg, ‘xuyên thủng mọi tàu chiến’

Ngày 29/9, tại bãi thử Andøya (Na Uy), tàu hộ vệ Type 23 HMS Somerset thực hiện vụ phóng tên lửa NSM đầu tiên trong lịch sử Hải quân Hoàng gia Anh, trong khuôn khổ tập trận Aegir 25 với sự tham gia của Na Uy và Ba Lan.

Chuẩn bị kéo dài hàng tháng, từ hiệu chỉnh hệ thống đến thử nghiệm an toàn, đã đảm bảo thành công, theo Royal Navy.

Đại tá Matthew Millyard, chỉ huy HMS Somerset, ca ngợi thủy thủ đoàn, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Luke Pollard nhấn mạnh NSM là ‘tên lửa tiên tiến nhất, tăng cường răn đe trên biển thông qua hợp tác quốc tế’.

Ba tàu Type 23 – HMS Somerset, HMS Portland và HMS Richmond – đã được trang bị tên lửa NSM, với quá trình tích hợp do Babcock và BAE Systems thực hiện chỉ trong 12 tháng, một kỷ lục cho chương trình I-SSGW (2022).

Theo Navy Lookout, tên lửa NSM sẽ mở rộng sang Type 45 destroyers và tám tàu chiến khác, thay thế hoàn toàn tên lửa Harpoon vào cuối thập kỷ.

HMS Somerset đi qua quần đảo Lofoten trong một chiến dịch gần đây tại Na Uy. Ảnh: navylookout.com

Quan hệ quốc tế và tầm quan trọng chiến lược