Tên lửa Nightfall tầm bắn 600km, đầu đạn 500kg, công nghệ tàng hình giúp Ukraine lật ngược thế cờ trước Nga

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Anh Quốc đang nổi lên như một đối tác quan trọng trong việc hỗ trợ Kiev với các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Một trong những phát triển đáng chú ý nhất gần đây là chương trình tên lửa đạn đạo Nightfall, loại vũ khí được thiết kế để mang lại lợi thế chiến lược cho Ukraine.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh và phân tích từ các nguồn militarnyi.com, ukrainetoday.org, en.defence-ua.com, Nightfall không chỉ đại diện cho bước tiến công nghệ mà còn là biểu tượng cho sự cam kết của London trong việc đối phó với các thách thức an ninh châu Âu.

Bài viết sẽ khám phá sâu về công nghệ đằng sau Nightfall, từ giai đoạn phát triển đến các tính năng kỹ thuật công nghệ nổi bật...

Tên lửa Nightfall sẽ có quỹ đạo gần giống đạn đạo, nghĩa là nó sẽ cơ động ở giai đoạn cuối của hành trình, đảm bảo bắn trúng mục tiêu một cách chính xác với vòng tròn sai số không quá 5m. Ảnh: en.defence-ua.com

Giai đoạn phát triển và bối cảnh

Chương trình Nightfall được công bố chính thức vào cuối tháng 8/2024, đánh dấu nỗ lực của Anh nhằm phát triển một loại tên lửa đạn đạo tầm trung dành riêng cho nhu cầu của Ukraine.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, dự án này là phản ứng trực tiếp đối với yêu cầu hỗ trợ từ Kiev, nơi cần các vũ khí có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương mà không bị cản trở bởi hệ thống phòng không tiên tiến.

Hiện tại, Nightfall vẫn đang ở giai đoạn đầu của chương trình phát triển. Các nhà thầu quốc phòng Anh đang thu thập đề xuất kỹ thuật, phân tích và lựa chọn các giải pháp tối ưu.