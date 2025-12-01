Tên lửa L-SPIKE 4X AI tốc độ 480km/h, hủy diệt mục tiêu cách 40km chỉ 5 phút, ‘bay rình mồi’ 25 phút

Hãy tưởng tượng một quả tên lửa không chỉ lao vút như chớp với tốc độ 480 km/h, đánh trúng mục tiêu cách 40km chỉ trong 5 phút, mà còn ‘bay lơ lửng’ trên bầu trời tới 25 phút để săn lùng kẻ thù như một con diều tác chiến thông minh.

Đó chính là tên lửa L-SPIKE 4X - ‘quái vật’ mới từ Rafael Advanced Defense Systems của Israel, ra mắt tại triển lãm AUSA 2025.

Với công nghệ AI nhận diện mục tiêu tự động và khả năng sống sót trong môi trường GPS bị chặn, vũ khí này hứa hẹn thay đổi cuộc chơi trên chiến trường hiện đại, đặc biệt khi loitering munition đang ‘làm mưa làm gió’ ở Ukraine. Liệu đây có phải ‘kẻ hủy diệt’ mới định hình tác chiến hiện đại?