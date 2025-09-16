Tên lửa Kinzhal tầm bắn 2.000km, tốc độ Mach 12, đầu đạn 480kg, ‘thay đổi cuộc chơi’

Trong tập trận Zapad 2025, Nga gây sốc khi triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhal, thực hiện các đòn tấn công giả định nhắm vào mục tiêu NATO trên Biển Barents. Với tốc độ Mach 12, tầm bắn 2.000km, đầu đạn 480kg, khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ và được coi là ‘vũ khí thay đổi cuộc chơi’, Kinzhal không chỉ là biểu tượng công nghệ quân sự mà còn là lời cảnh báo chiến lược đến phương Tây. Liệu vũ khí này có thực sự làm thay đổi cục diện quân sự toàn cầu?

Lực lượng Không quân Nga thực hành đòn tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong cuộc tập trận Zapad-2025. VIDEO: RiaNovosti

Tập trận Zapad 2025 là cuộc diễn tập quân sự liên hợp giữa Nga và Belarus, diễn ra từ ngày 12-16/9, với sự tham gia của khoảng 30.000 quân nhân tại các bãi thử ở Nga và Belarus, cũng như trên các vùng biển Baltic và Barents.

Tên lửa Zircon tốc độ 11.000km/h, tầm bắn 1.000km, đầu đạn 400kg, ‘bất khả chiến bại’

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột Nga-Ukraine, tập trận này nhấn mạnh khả năng phối hợp liên minh và kiểm tra các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Một điểm nổi bật là việc Nga triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhal từ máy bay MiG-31K để thực hiện các đòn tấn công giả định (mock strikes) nhắm vào ‘các mục tiêu quan trọng của đối phương giả định’, được mô tả như các vị trí thuộc NATO.

Các hoạt động này diễn ra trên vùng nước trung lập của Biển Barents, với thời lượng chuyến bay khoảng 4 giờ, và dựa trên kinh nghiệm từ ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ ở Ukraine.

Các nguồn tin RIA Novosti, 24tv.ua và Reuters xác nhận rằng đây là lần đầu tiên Kinzhal được sử dụng công khai trong tập trận Zapad 2025 để mô phỏng tấn công chống NATO, khẳng định vai trò răn đe chiến lược của Nga.