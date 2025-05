Tên lửa không đối không hạt nhân Nga: Thành tựu công nghệ hay hiểm họa toàn cầu?

Theo DIA, Nga đang mở rộng lực lượng hạt nhân và phát triển các loại vũ khí mới, trong đó có tên lửa ‘không đối không’ mang đầu đạn đặc biệt. Tờ The War Zone của Mỹ đưa ra giả thuyết rằng tên lửa R-37M, hay RVV-BD, có thể là nền tảng cho dự án này.

Được thiết kế cho các máy bay chiến đấu hiện đại như MiG-31BM, Su-35S và Su-57, R-37M đã chứng minh hiệu quả trong các chiến dịch thực tiễn, bao gồm Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass (miền đông Ukraine).

Về mặt kỹ thuật, R-37M có khoang chứa đủ lớn (đường kính 380mm) để tích hợp một đầu đạn hạt nhân chiến thuật công suất thấp, ước tính vài kiloton. Một đầu đạn như vậy có thể tạo ra vụ nổ đủ mạnh để tiêu diệt hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả một đội hình máy bay đối phương trong bán kính hàng trăm mét.

Hệ thống dẫn đường kết hợp của R-37M, với dẫn đường quán tính và đầu dò radar chủ động 9B-1388, đảm bảo độ chính xác cao, khiến tên lửa này trở thành một phương tiện lý tưởng để triển khai đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, việc tích hợp đầu đạn hạt nhân vào một tên lửa ‘không đối không’ đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Đầu tiên, đầu đạn hạt nhân phải được thu nhỏ để phù hợp với kích thước và trọng lượng của tên lửa, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và bảo quản. Thứ hai, hệ thống dẫn đường cần được tối ưu hóa để duy trì độ chính xác khi mang đầu đạn nặng hơn và phức tạp hơn so với đầu đạn nổ mảnh thông thường. Cuối cùng, việc triển khai vũ khí hạt nhân trên không đòi hỏi các biện pháp kiểm soát và an ninh nghiêm ngặt, làm tăng chi phí và độ phức tạp của dự án.