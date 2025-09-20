Tên lửa Iskander-M tầm bắn 500km, tốc độ Mach 7, đầu đạn 480kg, đặt 6 nước NATO vào tầm ngắm

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, hệ thống tên lửa Iskander-M của Nga tại Kaliningrad đã trở thành tâm điểm chú ý khi được triển khai trong tập trận Zapad-2025, hướng thẳng về các thủ đô NATO như Warsaw và Berlin. Với tốc độ siêu thanh, tầm bắn 500km, đầu đạn 480kg và khả năng mang đầu đạn hạt nhân, Iskander-M không chỉ là vũ khí chiến thuật mà còn là biểu tượng răn đe chiến lược. Liệu NATO có đủ sức đối phó với mối đe dọa này?

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Video: Militarnyi

Trong bối cảnh cuộc tập trận chung Nga-Belarus mang tên Zapad-2025 diễn ra từ ngày 12-16/9, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tại Kaliningrad, chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 35-40km.

Sự kiện này, được ghi nhận qua video và phân tích OSINT từ các nhóm như CyberBoroshno và Clash Report, không chỉ là một phần của bài diễn tập quân sự mà còn mang tính biểu tượng chiến lược, nhằm thể hiện khả năng răn đe của Nga đối với NATO.

Các nguồn tin RBC, NV.ua, Kyiv Independent và United24Media nhấn mạnh rằng các bệ phóng Iskander-M được hướng về phía Warsaw và Lublin, đặt các thủ đô NATO từ Warsaw đến Berlin vào tầm ngắm.

Bài phân tích sẽ tập trung vào công nghệ tên lửa Iskander-M, dựa trên dữ liệu từ các nguồn trên, để làm rõ khả năng kỹ thuật công nghệ, vai trò chiến lược và thách thức đối với hệ thống phòng thủ.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga trên bệ phóng cơ động trong quá trình triển khai thực địa. Nguồn: Truyền thông Nga/united24media.com

Tổng quan về hệ thống Iskander-M

Iskander-M (tên định danh NATO: SS-26 Stone) là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) di động, được Nga phát triển từ những năm 2000 và chính thức đưa vào biên chế từ năm 2006.