Tên lửa Hyunmoo-5 tầm bắn 5.500km, tốc độ Mach 10, công nghệ phóng ‘lạnh’, khiến Nga lo lắng

Tên lửa Hyunmoo-5 của Hàn Quốc với tầm bắn 5.500km, tốc độ Mach 10, đầu đạn 9 tấn sẵn sàng xóa sổ các boong-ke ngầm kiên cố nhất, sâu hàng trăm mét. Tích hợp công nghệ phóng ‘lạnh’ và khả năng triển khai trên tàu chiến, vũ khí này không chỉ khiến Triều Tiên lo ngại mà còn làm Nga dè chừng khi Ukraine muốn sở hữu. Liệu siêu vũ khí với công nghệ tối tân này sẽ thay đổi cục diện an ninh, định hình lại cuộc đua vũ trang toàn cầu?

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị trên Bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang, Hàn Quốc đã chính thức giới thiệu tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 (hay còn gọi là Hyunmoo-V) vào ngày 1/10, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Lực lượng Vũ trang.

Với đầu đạn nặng tới 8-9 tấn, tên lửa này được mệnh danh là ‘quái vật’ (Monster Missile) và được coi là vũ khí thông thường mạnh nhất thế giới, có khả năng phá hủy các cơ sở ngầm sâu hàng trăm mét mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phát triển hoàn toàn nội địa, Hyunmoo-5 không chỉ củng cố chiến lược răn đe của Seoul mà còn khơi dậy lo ngại từ Triều Tiên và Nga, thậm chí mở ra khả năng hợp tác quốc tế với Ukraine.

Tên lửa Hyunmoo-5. Ảnh: Defence Express/war-book.ru

Lịch sử phát triển và bối cảnh chiến lược

Chương trình tên lửa của Hàn Quốc bắt đầu từ những năm 1950, nhưng bị hạn chế nghiêm ngặt bởi các thỏa thuận với Mỹ theo Hướng dẫn Phát triển Tên lửa (Missile Guidelines - MDG) từ năm 1979, giới hạn tầm bắn ở 180km và đầu đạn 500kg.

Đến năm 2021, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế này, mở đường cho Seoul phát triển tên lửa tầm trung và tầm xa.