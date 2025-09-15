Tên lửa Hwasong-20 tầm bắn 15.000km, công nghệ MIRV, thay đổi cuộc chơi quân sự toàn cầu

Vào đầu tháng 9/2025, Triều Tiên đã công bố một bước tiến quan trọng trong chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của mình, với việc hoàn tất thử nghiệm động cơ tên lửa mới sử dụng nhiên liệu rắn.

Động cơ này được thiết kế dành cho các hệ thống Hwasong-19 và đặc biệt là Hwasong-20, tên lửa thế hệ tiếp theo.

Vụ phóng tên lửa Hwasong-19 của Triều Tiên tháng 10/2024. Video: KCTV

Thông tin được công bố qua các kênh truyền thông nhà nước, với sự chứng kiến trực tiếp của lãnh đạo Kim Jong Un, và nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế.

Dựa trên các nguồn Report.az, The Moscow Times, Newsweek, Al Jazeera và AP News, bài phân tích sẽ khám phá các khía cạnh kỹ thuật của công nghệ mới, ý nghĩa chiến lược, cũng như các nghi ngờ về sự hỗ trợ từ bên ngoài, đặc biệt là Nga.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-19 của Triều Tiên. Ảnh: Reddit.

Giới thiệu về phát triển mới

Triều Tiên đã hoàn tất các thử nghiệm mặt đất cho động cơ tên lửa mới, được mô tả là "thay đổi đáng kể" trong việc mở rộng lực lượng hạt nhân chiến lược. Đây là thử nghiệm thứ 9 và cuối cùng, diễn ra sau hai năm phát triển và kiểm tra.

Ông Kim Jong Un đã thăm Viện Nghiên cứu Vật liệu Hóa học và Viện Phát triển Động cơ, nơi ông đánh giá cao kết quả và chỉ đạo xây dựng cơ sở sản xuất hàng loạt.