Tên lửa Hwasong-20 AI tầm bắn 15.000km, công nghệ hạt nhân đỉnh cao, 'thay đổi quân sự toàn cầu'

Dưới đây là phân tích chi tiết về các công nghệ vũ khí nổi bật được giới thiệu, dựa trên các nguồn reuters.com, apnews.com, russian.rt.com.

Buổi lễ tập trung vào các hệ thống tên lửa chiến lược , với trọng tâm là khả năng răn đe hạt nhân toàn cầu.

Buổi duyệt binh không chỉ là màn trình diễn sức mạnh quân sự mà còn phô diễn những tiến bộ công nghệ vũ khí mới , khẳng định chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang phát triển với tốc độ "không thể bỏ qua", theo hãng thông tấn KCNA.

Dưới cơn mưa phùn, hàng nghìn binh sĩ và phương tiện quân sự diễu hành qua Quảng trường Kim Nhật Thành, thu hút sự chú ý của thế giới.

Công nghệ vũ khí mới của Triều Tiên tại Lễ duyệt binh 10/10/2025

Bình Nhưỡng không chỉ khoe sức mạnh quân sự mà còn khẳng định bước nhảy vọt công nghệ, đe dọa trực tiếp lá chắn tên lửa của Mỹ. Liệu đây có phải bước ngoặt thay đổi cục diện an ninh toàn cầu, và khởi đầu cho một cuộc chạy đua vũ khí công nghệ cao?

Tối 10/10/2025, Quảng trường Kim Nhật Thành rực sáng dưới ánh đèn và mưa phùn, nơi Triều Tiên phô diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 (ICBM Hwasong-20) tích hợp công nghệ dẫn đường AI tiên tiến, cùng dàn tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh và drone tự hành tối tân trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA

1. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 (ICBM Hwasong-20) – ‘Vũ hhí hạt nhân chiến lược mạnh nhất’

ICBM Hwasong-20 là ngôi sao sáng của buổi duyệt binh, được KCNA mô tả là "hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất" của Triều Tiên.

Đây là mẫu ICBM mới, chưa được thử nghiệm công khai, được diễu hành trên các xe chuyên dụng khổng lồ, thể hiện khả năng mang đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới bất kỳ điểm nào trên căn cứ quân sự Mỹ – một bước tiến lớn so với các thế hệ Hwasong trước đó.

Về công nghệ, Hwasong-20 đại diện cho đỉnh cao kỹ thuật công nghệ tên lửa của Bình Nhưỡng.

Dựa trên các phân tích của chuyên gia, Hwasong-20 có thể sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng đa tầng (multi-stage liquid-fueled engine), cho phép tầm bắn ước tính vượt quá 10.000-15.000km.

Điểm nổi bật là hệ thống dẫn đường tiên tiến, có thể tích hợp công nghệ định vị quán tính (inertial navigation) kết hợp GPS nội địa hoặc các cảm biến quang học để tăng độ chính xác, dù vẫn tồn tại nghi vấn về khả năng tái nhập khí quyển (re-entry vehicle) của đầu đạn - yếu tố quyết định để sống sót qua lớp khí quyển và đánh trúng mục tiêu với sai số thấp.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đang chuẩn bị thử nghiệm Hwasong-20 trong những tuần tới, nhằm chứng minh tính khả thi thực chiến và củng cố vị thế răn đe hạt nhân.

Sự xuất hiện của tên lửa Hwasong-20 không chỉ khẳng định chương trình hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế mà còn phản ánh sự hợp tác công nghệ tiềm ẩn với Nga, nơi Bình Nhưỡng có thể tiếp cận các bí quyết về tên lửa đạn đạo.