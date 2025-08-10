Tên lửa Hwasong-11Ma mới, tầm bắn 800km, tốc độ Mach 12, công nghệ HGV, ‘xuyên thủng mọi lá chắn’

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, Triều Tiên vừa công bố thành công thử nghiệm tên lửa Hwasong-11Ma siêu thanh mới, đạt tốc độ kinh hoàng Mach 12 (gấp 12 lần âm thanh), tầm bắn 800km và khả năng ‘xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ’. Với quỹ đạo cơ động thấp và đầu đạn lượn trượt thông minh, vũ khí này không chỉ đe dọa các căn cứ Mỹ ở châu Á mà còn buộc Washington phải tái cấu trúc toàn bộ hệ thống phòng không. Liệu đây có phải ‘cơn ác mộng’ mới của Patriot và THAAD?

Các nhà phân tích cho biết vụ phóng tên lửa mới đáng lo ngại vì nó bao gồm công nghệ mà chỉ rất ít quốc gia có được. Video: aljazeera.com

Triều Tiên, quốc gia thường xuyên bị cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa, tiếp tục khẳng định vị thế ‘kẻ thách thức’ với việc ra mắt và thử nghiệm thành công một loạt tên lửa siêu thanh tiên tiến vào năm 2025.

Các nguồn tin từ triển lãm quốc phòng và báo cáo chính thức cho thấy Bình Nhưỡng không chỉ dừng lại ở các vụ phóng thử mà còn công khai tiết lộ thông số kỹ thuật chi tiết, nhấn mạnh khả năng vượt trội trước các hệ thống phòng thủ hiện đại của Mỹ như Patriot và THAAD.

Bài viết sẽ phân tích sâu công nghệ cốt lõi của tên lửa này, dựa trên dữ liệu từ các nguồn uy tín armyrecognition.com, aljazeera.com, ria.ru, svoboda.org, rg.ru, gazeta.ru, united24media.com...., để làm rõ lý do chúng được coi là ‘vũ khí thay đổi cuộc chơi’ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hwasong-11Ma được trưng bày tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 ở Bình Nhưỡng, có thể nhìn thấy đầu đạn lướt siêu thanh, ngày 5/10/2025. (Nguồn ảnh: KCNA)

Lịch sử và các mốc thử nghiệm gần đây

Chương trình tên lửa siêu thanh của Triều Tiên đã phát triển mạnh mẽ từ năm 2021, với các vụ thử định kỳ nhằm hoàn thiện công nghệ đầu đạn lượn trượt (hypersonic glide vehicle - HGV).

