Tên lửa hành trình Ukraine có phạm vi tấn công lớn hơn cả Tomahawk của Mỹ

16/10/2025 09:36
Mới đây, Ukraine đã hé lộ tên lửa hành trình mới có thể mang đầu đạn nặng một tấn và khả năng tấn công xa hơn cả tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.
