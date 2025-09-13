Tên lửa đưa người lên Mặt Trăng của Trung Quốc vượt qua thử nghiệm bắn tĩnh lần hai

Theo Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA), vào lúc 3 giờ chiều 12/9, tên lửa đẩy Trường Chinh-10 của nước này đã hoàn thành quy trình thử nghiệm bắn tĩnh lần hai theo kế hoạch. Thử nghiệm kéo dài 320 giây, xác minh đầy đủ hiệu suất của hệ thống cũng như tính chính xác và độ tin cậy của thiết kế quy trình làm việc cho giai đoạn thu hồi tên lửa, đánh dấu bước đột phá trong quá trình phát triển nguyên mẫu tên lửa này.

Trung Quốc thực hiện thành công thử nghiệm bắn tĩnh lần hai đối với tên lửa đẩy Trường Chinh-10. Ảnh CMSA

CMSA cho biết, đây là dòng tên lửa do Viện Công nghệ Tên lửa đẩy thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển, để phục vụ các sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng có người lái của nước này, bao gồm hai cấu hình - tên lửa Trường Chinh-10 và tên lửa Trường Chinh-10A.

Trong đó, tên lửa Trường Chinh-10 là loại tên lửa ba tầng, có đường kính 5 mét và chiều cao tối đa 92,5 mét, đảm nhận nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ có người lái Mộng Châu Y và tàu đổ bộ Mặt Trăng Lãm Nguyệt trong sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng.

Trường Chinh-10A là loại tên lửa đẩy hai tầng, với tầng đầu tiên có thể thu hồi và tái sử dụng, có đường kính 5 mét và chiều cao tối đa 67 mét, phục vụ các sứ mệnh phóng tàu vũ trụ có người lái Mộng Châu và tàu chở hàng Thiên Châu trong giai đoạn ứng dụng và phát triển trạm vũ trụ của nước này.

Theo CMSA, tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới của Trung Quốc bao gồm hai mẫu: phiên bản đổ bộ Mặt Trăng và phiên bản gần Trái Đất dùng cho các sứ mệnh trạm vũ trụ tiếp theo. Trong đó, phiên bản đổ bộ Mặt Trăng mang tên “Mộng Châu Y" (trong đó Y là chữ cái đầu tiên của từ Mặt Trăng “Yue” trong tiếng Trung Quốc).

Các chuyên gia Trung Quốc đánh giá, đây là một cột mốc trong quá trình phát triển tên lửa đưa người lên Mặt Trăng, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phóng tàu đổ bộ có người lái đầu tiên vào trước năm 2030 của Trung Quốc.

Thử nghiệm mới nhất này là cuộc thử nghiệm mặt đất quy mô lớn mang tính then chốt, thành công xác minh hơn 50 công nghệ quan trọng. Các cuộc thử nghiệm bắn tĩnh thành công sẽ đẩy nhanh tiến độ chung của dự án thám hiểm Mặt Trăng có người lái của nước này.

Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm bay của tên lửa. Đây là một giai đoạn quan trọng khác trong việc đánh giá hiệu suất thực tế của tên lửa.