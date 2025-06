Tên lửa đạn đạo Haj Qassem Iran: 'Sát thủ' mới xuyên phá 'Vòm sắt' Israel

Trong cuộc không kích mới nhất, Iran sử dụng các tên lửa Haj Qassem, Fattah-2, Kheibar Shekan, Emad, và Ghadr, nhắm vào Haifa, Galilee, và Tel Aviv, khiến ít nhất 3 người chết và hàng trăm người bị thương.

Một số đầu đạn Haj Qassem được cho là lọt qua hệ thống phòng thủ Israel, gây thiệt hại tại căn cứ không quân ở Haifa.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng chiến trường đủ mạnh để xác thực hiệu quả của Haj Qassem như những gì phía Iran tuyên bố. Các hệ thống như Iron Dome, Arrow và David's Sling của Israel đã từng đánh chặn các tên lửa phức tạp hơn, như Fateh-110 hay Shahab.

Vai trò của tên lửa Haj Qassem trong không kích Israel

So với Kheibar Shekan (1.400kg đầu đạn), Haj Qassem có tải trọng nhỏ hơn nhưng chính xác hơn (CEP 10-30m so với 20-50m). Nếu so với Fattah-2 (tên lửa siêu thanh HGV), Haj Qassem kém cơ động nhưng dễ sản xuất hơn.

Iran công bố và triển khai tên lửa đạn đạo Haj Qassem mới trong một cuộc tấn công trả đũa vào Israel, đánh dấu sự leo thang nguy hiểm trong căng thẳng khu vực. Ảnh: The Economic Times

Tên lửa đạn đạo Haj Qassem phù hợp với các mục tiêu điểm như radar, hầm chỉ huy, hoặc căn cứ không quân. Đây là loại tên lửa đạn đạo có thể né tránh phòng thủ tốt, có thể lọt qua hệ thống phòng thủ của Israel.