Tên lửa ‘Chubby Neptune’ tầm bắn 500km, đầu đạn 200kg, công nghệ AI tối tân khiến Nga ‘toát mồ hôi’

Trong bối cảnh chiến sự leo thang, Ukraine bất ngờ ‘lật bài’ với phiên bản tên lửa Neptune biến thể mới - được mệnh danh ‘Chubby Neptune’ nhờ thân hình ‘phì nhiêu’ với hai bình nhiên liệu phụ lồi ra hai bên độc đáo.

Không chỉ tăng tầm bắn lên khoảng 500km mà còn tích hợp công nghệ AI tối tân, hệ thống dẫn đường tiên tiến, vũ khí tự sản xuất này đang trở thành ‘át chủ bài’ giúp Kyiv đe dọa sâu vào lãnh thổ đối phương.

Liệu đây có phải ‘vũ khí thay đổi cuộc chơi’ trong xung đột Nga-Ukraine? Hãy khám phá công nghệ đột phá của ‘quái vật’ này.