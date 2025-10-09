Tên lửa BrahMos-NG: Tầm bắn 300km, công nghệ hypersonic, thống trị chiến trường

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến để củng cố vị thế siêu cường quân sự.

Một trong những dự án nổi bật là BrahMos-NG (Next Generation), phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos nổi tiếng, sản phẩm hợp tác giữa Nga và Ấn Độ.

Với trọng lượng giảm đáng kể, khả năng tích hợp linh hoạt hơn và tốc độ vượt Mach 3, BrahMos-NG không chỉ nâng cao sức mạnh tấn công của Không quân Ấn Độ mà còn mở ra tiềm năng xuất khẩu lớn.

Dựa trên các nguồn defencesecurityasia.com, economictimes.indiatimes.com, timesofindia.indiatimes.com…, bài viết sẽ khám phá công nghệ cốt lõi đằng sau BrahMos-NG và vai trò của nó trong hệ thống quốc phòng Ấn Độ.

So với phiên bản cơ sở, thông số kỹ chiến thuật của tên lửa BrahMos-NG không có quá nhiều thay đổi, nó vẫn đạt tầm bắn 290km-300km và tốc độ Mach 3, nhưng có khả năng chống chế áp điện tử cũng như mức độ tàng hình cao hơn. Ảnh: BrahMos.

Nguồn gốc và sự phát triển của BrahMos-NG

BrahMos-NG là phiên bản ‘nhẹ hóa’ của tên lửa BrahMos gốc, được phát triển bởi công ty liên doanh BrahMos Aerospace – sự hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Tập đoàn Công nghiệp Tên lửa NPO Mashinostroyenia của Nga.

Tên lửa gốc BrahMos, được đặt theo tên hai con sông Brahmaputra (Ấn Độ) và Moskva (Nga), đã trở thành biểu tượng của công nghệ tên lửa siêu thanh, với khả năng tấn công chính xác từ trên không, biển và đất liền.

Hiện nay, BrahMos được triển khai rộng rãi trong quân đội Ấn Độ và đã xuất khẩu sang Philippines.