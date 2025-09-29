Tên lửa Barracuda-500 tầm bắn 900km, tốc độ 926km/h, công nghệ AI, thay đổi cuộc chơi quân sự

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, tên lửa hành trình Barracuda-500 tầm bắn hơn 900km, tốc độ 926km/h, của Anduril Industries nổi lên như một vũ khí đột phá với chi phí thấp, khả năng tấn công nhóm và tính tự trị cao. Được Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) hợp tác sản xuất, liệu ‘drone nổ’ này có định hình lại chiến lược quốc phòng hiện đại? Khám phá công nghệ và tiềm năng chiến lược của Barracuda-500.

VIDEO: Anduril Industries/fonzeppelin.livejournal.com

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tên lửa hành trình Barracuda-500 do công ty Anduril Industries (Mỹ) phát triển đang nổi lên như một giải pháp công nghệ đột phá.

Được thiết kế với trọng tâm là chi phí thấp, sản xuất hàng loạt và tính tự trị cao, Barracuda-500 không chỉ phục vụ nhu cầu của Không quân Mỹ mà còn mở rộng hợp tác quốc tế, nổi bật qua kế hoạch sản xuất chung với Đài Loan (Trung Quốc).

Dựa trên các nguồn anduril.com, defensenews.com, defence-blog.com, armyrecognition.com, topwar.ru.., bài phân tích sẽ khám phá sâu về công nghệ cốt lõi, khả năng kỹ thuật, chiến lược sản xuất và ý nghĩa chiến lược của hệ thống vũ khí này.

Nguyên mẫu tên lửa hành trình Barracuda-500 do Công ty Anduril chế tạo. Ảnh: Militarnyi

Nền tảng phát triển và thiết kế mô-đun

Barracuda-500 là thành viên của dòng tên lửa hành trình tự trị Barracuda do Anduril công bố vào tháng 9/2024, với mục tiêu lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí của Mỹ bằng cách cung cấp các phương tiện không người lái (UAV) giá rẻ, dễ dàng nâng cấp.

Thiết kế mô-đun là điểm nổi bật nhất, lấy cảm hứng từ ‘khối Lego’, cho phép thay thế các hệ thống con tiêu chuẩn một cách dễ dàng mà không cần thiết kế lại toàn bộ.

Cụ thể, tên lửa sử dụng kiến trúc hệ thống mở (Weapon Open System Architecture - WOSA), tích hợp phần cứng và phần mềm mô-đun, giúp giảm chi phí sản xuất khoảng 30% so với các tên lửa tương đương.