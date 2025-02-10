Tên lửa Banderol tầm bắn 500km, tốc độ 650km/h, 'thay đổi cục diện chiến trường'

Tên lửa hành trình Banderol của Nga với tầm bắn 500km, tốc độ 650 km/h, đầu đạn 150kg… đang làm nóng chiến trường, khiến Ukraine và phương Tây lo ngại với thiết kế nhỏ gọn, chi phí thấp và khả năng né phòng không. Sử dụng động cơ Trung Quốc mua trên AliExpress và vi mạch từ Mỹ, Nhật, Hàn, loại vũ khí này lộ diện như bằng chứng Nga khéo léo vượt qua trừng phạt. Làm thế nào Nga biến linh kiện ‘dân sự’ thành mối đe dọa quân sự đáng gờm? Liệu đây có phải mối đe dọa mới thay đổi cục diện chiến trường Ukraine?

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, một loại vũ khí mới của Nga đã thu hút sự chú ý quốc tế: tên lửa hành trình hàng không nhỏ gọn S8000 Banderol (tạm dịch là ‘Gói hàng nhỏ’ hoặc ‘Bưu kiện’).

Được phát triển bởi Tập đoàn Kronstadt - nhà sản xuất nổi tiếng với các máy bay không người lái (UAV) như Orion - loại tên lửa này được cho là giải pháp trung gian giữa các tên lửa đắt đỏ như Kh-101 và các UAV cảm tử rẻ tiền như Shahed.

Theo các nguồn tin tình báo Ukraine (GUR) và các báo cáo phương Tây, tên lửa Banderol đã được sử dụng lẻ tẻ từ đầu năm 2025, với ít nhất hai chục vụ tấn công ghi nhận tại Ukraine.

Bài viết sẽ phân tích công nghệ cốt lõi của tên lửa Banderol dựa trên các nguồn kyivpost.com, forcesnews.com, twz.com, newsweek.com, lenta.ru, postnews.ru, nhấn mạnh thiết kế, động cơ, hệ thống dẫn đường và các linh kiện ngoại nhập - yếu tố cho thấy Nga đã khéo léo lách qua các lệnh trừng phạt.

Tên lửa hành trình cỡ nhỏ mới của Nga S8000 Banderol, do Tập đoàn Kronstadt phát triển. Ảnh: Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Thiết kế và đặc tính kỹ thuật: Linh hoạt, tiết kiệm chi phí

Banderol được thiết kế dành cho các phương tiện mang thấp tốc độ như UAV Orion (tương đương MQ-1 Predator của Mỹ) hoặc trực thăng tấn công Mi-28N, giúp giảm chi phí sản xuất và tránh quá tải lớn so với tên lửa phóng từ máy bay chiến đấu tốc độ cao.

Với chiều dài thân khoảng 5m và sải cánh 2,2m (cánh gập tự động triển khai sau phóng), tên lửa có hình dáng gọn nhẹ, tích hợp yếu tố tàng hình (stealth) ở lớp vỏ thân để giảm tín hiệu radar.