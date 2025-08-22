Tên lửa Agni-5 tầm bắn hơn 5.000km, công nghệ MIRV ‘khủng’ thay đổi cán cân chiến lược châu Á

Tên lửa Agni-5 là một trong những vũ khí chiến lược tiên tiến nhất của Ấn Độ, do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển.

Với khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn vượt trội, Agni-5 đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố năng lực răn đe chiến lược của Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ở khu vực châu Á.

Dựa trên các nguồn tin UNIAN, Economic Times, Times of India, Reuters…, bài viết sẽ phân tích công nghệ và thông số kỹ thuật của tên lửa Agni-5.

Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo Agni-5, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: point.md

Tổng quan về tên lửa Agni-5

Agni-5 là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), được thử nghiệm thành công lần đầu vào năm 2012 và gần đây nhất vào ngày 20/8 tại bãi thử tích hợp (ITR) ở Chandipur, Odisha.

Ukraine tung công nghệ siêu tên lửa Flamingo tầm bắn 3.000km, đầu đạn 1 tấn, thay đổi cuộc chơi

Các cuộc thử nghiệm đã xác nhận tính năng hoạt động và kỹ thuật của tên lửa, khẳng định vị thế của Agni-5 trong kho vũ khí chiến lược của Ấn Độ.

Tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn hơn 5.000km, đủ sức bao phủ khu vực phía bắc của Trung Quốc và một phần châu Âu.

Điều này giúp Ấn Độ gia nhập nhóm các quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh.