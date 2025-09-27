Tên lửa AGM-183A ARRW tầm bắn 1.600km, tốc độ Mach 5, công nghệ hypersonic, ‘đánh bại mọi hệ thống phòng thủ’

Tên lửa AGM-183A ARRW, với tầm bắn 1.600km, tốc độ vượt Mach 5, không chỉ là bước đột phá công nghệ của Lockheed Martin mà còn là át chủ bài của Không quân Mỹ trong cuộc đua siêu thanh toàn cầu. Từ những thất bại thử nghiệm đến sự hồi sinh bất ngờ năm 2025, vũ khí này hứa hẹn đánh bại mọi hệ thống phòng thủ, mở ra kỷ nguyên mới cho tác chiến hiện đại. Liệu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) có thực sự định hình tương lai quân sự?

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, đặc biệt với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ siêu thanh (hypersonic) từ Trung Quốc và Nga, Mỹ đang đẩy mạnh chương trình phát triển vũ khí siêu thanh để duy trì lợi thế quân sự.

AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - tên lửa phóng từ không trung phản ứng nhanh - là một trong những dự án tiên phong, được thiết kế để cung cấp khả năng tấn công nhanh chóng, khó bị đánh chặn vào các mục tiêu giá trị cao.

Do Lockheed Martin phát triển dưới sự chỉ đạo của Không quân Mỹ (USAF), ARRW đại diện cho bước tiến quan trọng trong lĩnh vực hypersonic boost-glide, với tốc độ vượt Mach 5 (khoảng 6.170 km/h).

Dựa trên các nguồn tin Lockheed Martin, Defense One, National Defense Magazine và Air & Space Forces Magazine, bài viết sẽ khám phá lịch sử phát triển, công nghệ cốt lõi, tiến trình thử nghiệm, tình trạng hiện tại và ý nghĩa chiến lược của ARRW.

Nguyên mẫu tên lửa siêu vượt âm AGM-183A. Ảnh: Breaking Defense.

Lịch sử phát triển

Chương trình ARRW được khởi động vào tháng 8/2018 với hợp đồng trị giá 480 triệu USD trao cho Lockheed Martin, nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp về vũ khí siêu thanh không hạt nhân.

Đến năm 2021, ARRW được ưu tiên cao hơn so với các chương trình khác như Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) – vốn bị hủy năm 2020 do niềm tin lớn hơn vào thiết kế của ARRW.

Kế hoạch ban đầu là thử nghiệm bay trong năm 2021-2022 và triển khai ban đầu (IOC) vào năm 2022, tận dụng chiến lược mua sắm nhanh chóng theo Section 804 để rút ngắn thời gian phát triển.