Erik Ten Hag từ chối dẫn dắt CLB trong mơ vì khoản tiền bồi thường hàng triệu USD từ việc Bayer Leverkusen sa thải ông. Erik ten Hag được cho là đã từ chối dẫn dắt đội bóng Twente của Eredivisie chỉ hai tuần sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải một cách bất ngờ.

Chiến lược gia người Hà Lan Ten Hag thà giữ lại khoản tiền bồi thường thôi việc khổng lồ của Bayer Leverkusen còn hơn chấp nhận cơ hội được trao, mặc dù ông đã tuyên bố "tình yêu" của mình dành cho CLB Twente.

Sau khi rời Manchester United mùa giải trước, Ten Hag hy vọng sẽ vực dậy sự nghiệp của mình tại đội bóng đã giành cú đúp quốc nội của Đức với thành tích bất bại trong mùa giải 2023 - 2024 dưới thời HLV Xabi Alonso.

Nhưng Bayer Leverkusen đã quyết định sa thải Ten Hag với mức phí bồi thường khoảng 4,3 triệu bảng Anh chỉ sau 2 trận đầu tiên tại Bundesliga, theo tờ Bild của Đức. Khoản phí thôi việc khoảng 69.000 bảng Anh mỗi ngày Ten Hag làm việc sẽ được Bayer Leverkusen thanh toán theo thời gian. Tuy nhiên, Ten Hag sẽ mất khoản tiền này nếu dẫn dắt một CLB mới.