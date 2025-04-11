HLV Erik ten Hag, người đang thất nghiệp sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải vào tháng 9, là một trong những lựa chọn mà Wolves đang cân nhắc sau khi họ sa thải HLV Vitor Pereira. Ten Hag gây sốc khi chuẩn bị trở lại Premier League dẫn dắt Wolves, 1 năm sau khi ông bị MU sa thải.

Cựu HLV Manchester United, Erik ten Hag, được cho là một trong những ứng cử viên đang được Wolves cân nhắc. Đội bóng đang xếp cuối bảng Ngoại hạng Anh đang tìm kiếm một HLV mới sau khi sa thải Vitor Pereira vào Chủ nhật tuần trước, và Ten Hag nổi lên như một lựa chọn bất ngờ và gây sốc, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Wolves thua Fulham 3-0 ở vòng 10 Premier League vào cuối tuần trước, và đó là giọt nước tràn ly đối với Pereira, người đã bị sa thải chỉ vài tuần sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm. HLV người Bồ Đào Nha được Wolves bổ nhiệm vào tháng 12 năm 2024 để thay thế Gary O'Neil.