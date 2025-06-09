Tên của 72 nữ khoa học gia sắp được khắc trên Tháp Eiffel

Anh Tuấn/VOV-Paris| 06/09/2025 20:29

130 năm sau khi 72 nhà khoa học nam được vinh danh trên Tháp Eiffel, nước Pháp tiếp tục ghi dấu lịch sử bằng việc khắc tên 72 nữ khoa học gia lên công trình này.

Một báo cáo được gửi lên chính quyền thành phố Paris ngày 5/9, đã đề xuất bổ sung thêm tên của 72 nữ khoa học gia lên Tháp Eiffel. Ủy ban phụ trách dự án nhấn mạnh mục tiêu của việc khắc tên là “làm nổi bật vai trò lịch sử của phụ nữ trong khoa học và công nghệ”. Đây được coi là hạnh động “bù đắp thiếu sót” của chính quyền thành phố Paris khi trước đây chưa cân nhắc đến những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học và vấn đề bình đẳng giới.

ten cua 72 nu khoa hoc gia sap duoc khac tren thap eiffel hinh anh 1
Khi Tháp Eiffel được xây dựng vào năm 1889, ông Gustave Eiffel đã cho khắc tên của 72 nhà khoa học nổi bật nhất của Pháp lên bức phù điêu lớn ở tầng hai, với các chữ cái màu vàng cao 60 cm - Ảnh: Le Parisien

Trên mạng xã hội, Thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo khẳng định sự ủng hộ đối với dự án này và bày tỏ sự vui mừng khi các nhà khoa học xuất sắc, cả nam lẫn nữ, đều được ghi danh cùng vị trí và kiểu chữ.

Theo đề xuất, tên của 72 nữ khoa học gia Pháp sẽ được khắc lên phần phù điêu bên ngoài tầng hai của tháp Eiffel, tại vị trí hiện đang vinh danh 72 nhà khoa học nam, theo đúng phong cách thẩm mỹ của kiến trúc sư Gustave Eiffel, cha đẻ của công trình nổi tiếng thế giới này.

ten cua 72 nu khoa hoc gia sap duoc khac tren thap eiffel hinh anh 2
Tên của 72 nữ khoa học gia Pháp sẽ được khắc lên phần phù điêu bên ngoài tầng hai của tháp Eiffel, tại vị trí hiện đang vinh danh 72 nhà khoa học nam, theo đúng phong cách thẩm mỹ của kiến trúc sư Gustave Eiffel - Ảnh: X

Khi Tháp Eiffel được xây dựng vào năm 1889, ông Gustave Eiffel đã cho khắc tên của 72 nhà khoa học nổi bật nhất của Pháp lên bức phù điêu lớn ở tầng hai, với các chữ cái màu vàng cao 60 cm. Những cá nhân được vinh danh bao gồm các nhà hóa học như Lavoisier và Chaptal, nhà công nghiệp Schneider, các nhà thiên văn học Arago và Laplace, nhà vật lý Ampère, nhà tự nhiên học Cuvier, cùng với Daguerre – người phát minh ra nhiếp ảnh. Tuy nhiên, trong danh sách này không có tên của bất kỳ nữ khoa học gia nào, mặc dù những đóng góp của các nhà khoa học nữ, tiêu biểu là công trình của nhà toán học Sophie Germain, đã được ghi nhận vào thời điểm đó.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/ten-cua-72-nu-khoa-hoc-gia-sap-duoc-khac-tren-thap-eiffel-post1228128.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/ten-cua-72-nu-khoa-hoc-gia-sap-duoc-khac-tren-thap-eiffel-post1228128.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin tức
            Tên của 72 nữ khoa học gia sắp được khắc trên Tháp Eiffel
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO