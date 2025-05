Telegram đang xử lý yêu cầu từ Cục Viễn thông, sẽ phản hồi trước 27/5/2025

Telegram phản hồi VietNamNet sáng ngày 24/5. Ảnh chụp màn hình.

Như VietNamNet đã đưa tin, Cục Viễn thông nhận được văn bản của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam. Bộ Công an xác định trong tổng số 9.600 kênh, nhóm Telegram tại Việt Nam, có tới 68% là xấu độc.