Tecno Spark 40 Series ra mắt tại Việt Nam: Giá từ 3 triệu đồng, màn hình 1,5K, pin 6.000 mAh

Mới đây, Tecno Việt Nam vừa công bố dòng sản phẩm Tecno Spark 40 Series gồm Spark 40 Pro, Spark 40 và Spark 40C. Với cam kết “Nhẹ tay - Bền máy”, hãng hướng đến trải nghiệm ổn định, mượt mà trong suốt 5 năm sử dụng.
Bộ ba sản phẩm được giới thiệu với thiết kế hiện đại, mỏng nhẹ và giá bán khởi điểm chỉ từ 3,49 triệu đồng, hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn mới cho người dùng phổ thông.
Trong đó, Tecno Spark 40 Pro nổi bật với độ mỏng chỉ 6,69mm, trọng lượng chỉ 170g và ba tùy chọn màu Xanh Khóm Trúc, Xám Vầng Mây, Đen Sao Trời. Máy trang bị màn hình Amoled 6,78 inch độ phân giải 1,5K, tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 4.500 nits, cho khả năng hiển thị rõ nét ngay dưới ánh sáng ngoài trời.
Camera chính 50MP tích hợp nhiều công nghệ AI như AI Eraser 2.0, AI Image Extender, AI Sharpness Plus và thuật toán miền AI RAW, cho phép chụp ảnh chất lượng cao trong điều kiện thiếu sáng hoặc ngược sáng. Spark 40 Pro sử dụng chip MediaTek Helio G100, hỗ trợ chơi game ổn định ở mức 60FPS. Máy còn đạt chuẩn kháng bụi nước IP64, trang bị kính cường lực Corning GG7i và chịu rơi ở độ cao 1,5m. Sản phẩm có giá 4,69 triệu đồng cho bản 8GB RAM + 128GB bộ nhớ trong và đang mở bán độc quyền trên Shopee Mall, TikTok Shop, LazMall với ưu đãi giảm giá đến 350 nghìn đồng, tặng thêm voucher 15% và trả góp 0%.
Với Tecno Spark 40, máy với độ mỏng 7,67mm, màn hình 6,67 inch tần số quét 120Hz và công nghệ “Wet Touch” cho thao tác chính xác kể cả khi màn hình ướt. Camera chính 50MP đi kèm hệ sinh thái AI, chip MediaTek Helio G91 và pin 5.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, đầy pin trong 55 phút.
Sản phẩm có hai cấu hình 6GB RAM + 128GB bộ nhớ trong giá 3,49 triệu đồng và 8GB RAM + 256GB giá 4,19 triệu đồng, được phân phối chính hãng tại FPT, CellphoneS, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, Clickbuy, Nguyễn Kim cùng các sàn thương mại điện tử. Từ ngày 15 đến 20/9, người mua còn được hưởng ưu đãi voucher lên đến 700 nghìn đồng.
Trong khi đó, Tecno Spark 40C hướng tới người dùng cần dung lượng pin lớn, với viên pin 6.000 mAh có khả năng duy trì hơn 80% dung lượng sau 5 năm sử dụng. Máy có độ dày 8,37mm, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn.
Tecno Spark 40C trang bị chip MediaTek Helio G81, màn hình 6,67 inch tần số quét 120Hz và camera chính 13MP. Ngoài ra, máy cũng có loa kép, điều khiển hồng ngoại, chế độ tăng sáng ngoài trời Outdoor Booster, khả năng chống rơi ở độ cao 1,5m và đạt chuẩn kháng bụi nước IP64.
Spark 40C được bán với giá 3,79 triệu đồng cho phiên bản 8GB RAM + 256GB bộ nhớ trong, độc quyền tại hệ thống FPT Shop trên toàn quốc từ ngày 15/9, kèm ưu đãi giảm giá 300 nghìn đồng và trả góp 0%.
Với việc tích hợp hệ sinh thái AI như trợ lý Ella, dịch song song, chỉnh sửa ảnh và khoanh vùng tìm kiếm, Spark 40 Series không chỉ tập trung vào phần cứng mà còn tối ưu trải nghiệm thông minh cho người dùng. Sự kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ, cấu hình bền bỉ và mức giá phổ thông giúp dòng sản phẩm mới của Tecno trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường smartphone Việt Nam dịp cuối năm 2025.