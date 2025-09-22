Tecno Spark 40 Series ra mắt tại Việt Nam: Giá từ 3 triệu đồng, màn hình 1,5K, pin 6.000 mAh

Mới đây, Tecno Việt Nam vừa công bố dòng sản phẩm Tecno Spark 40 Series gồm Spark 40 Pro, Spark 40 và Spark 40C. Với cam kết “Nhẹ tay - Bền máy”, hãng hướng đến trải nghiệm ổn định, mượt mà trong suốt 5 năm sử dụng.

Bộ ba sản phẩm được giới thiệu với thiết kế hiện đại, mỏng nhẹ và giá bán khởi điểm chỉ từ 3,49 triệu đồng, hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn mới cho người dùng phổ thông.

Trong đó, Tecno Spark 40 Pro nổi bật với độ mỏng chỉ 6,69mm, trọng lượng chỉ 170g và ba tùy chọn màu Xanh Khóm Trúc, Xám Vầng Mây, Đen Sao Trời. Máy trang bị màn hình Amoled 6,78 inch độ phân giải 1,5K, tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 4.500 nits, cho khả năng hiển thị rõ nét ngay dưới ánh sáng ngoài trời.