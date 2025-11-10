Tecno Spark 40 Pro+ ra mắt tại Việt Nam: Chip G200 đầu tiên trên thế giới

Ngày 10/10, hãng Tecno vừa công bố dòng smartphone mới nhất - Spark 40 Pro+ tại thị trường Việt Nam, hoàn thiện dải sản phẩm Spark 40 series gồm Spark 40, Spark 40C, Spark 40 Pro và Spark 40 Pro+.
Sản phẩm mới được hãng truyền thông mang ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ, sang trọng, đồng thời sở hữu cấu hình mạnh mẽ và hệ sinh thái AI toàn diện, hướng đến trải nghiệm cao cấp trong phân khúc tầm trung.
Spark 40 Pro+ được trang bị chip MediaTek Helio G200 - bộ vi xử lý 4G thế hệ mới, sản xuất trên tiến trình 6nm của TSMC. Đây là thiết bị đầu tiên toàn cầu tích hợp dòng chip này, với CPU tám nhân gồm hai nhân hiệu năng cao Cortex-A76 xung nhịp 2.2GHz và sáu nhân tiết kiệm năng lượng Cortex-A55 xung nhịp 2.0GHz. Chip G200 giúp tối ưu khả năng đa nhiệm và cải thiện tốc độ phản hồi khi sử dụng trong môi trường tín hiệu phức tạp nhờ công nghệ DCSAR.
Kết hợp cùng thuật toán tùy biến độc quyền của Tecno, Spark 40 Pro+ mang đến chất lượng hiển thị ấn tượng với màn hình AMOLED cong 6,78 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét 144Hz. Độ sáng tối đa lên đến 4.500 nit giúp hình ảnh rõ nét, màu sắc sống động ngay cả khi sử dụng ngoài trời.
Về thiết kế, máy có độ mỏng chỉ 6,49mm, trọng lượng 160g, mặt lưng cong 3D đối xứng cùng viền nhôm nguyên khối bao quanh cụm camera, tạo cảm giác tinh tế và hiện đại. Sản phẩm có ba phiên bản màu sắc gồm: Đen Thiên Hà, Xanh Địa Cực và Xám Mặt Trăng.
Ngoài ra, Spark 40 Pro+ còn đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP64, sử dụng kính cường lực Corning GG7i và có khả năng chống rơi ở độ cao 2 mét khi dùng cùng ốp bảo vệ tặng kèm.
Dù có ngoại hình khá “mảnh mai”, Spark 40 Pro+ vẫn được trang bị viên pin 5.200mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, sạc đầy 100% trong 55 phút. Máy còn hỗ trợ sạc không dây 30W và sạc ngược 5W, có thể chịu hơn 2.000 chu kỳ sạc, duy trì hơn 80% dung lượng sau hơn 5 năm sử dụng.
Thiết bị cũng gây chú ý với tính năng “Liên lạc không tốn dữ liệu”, cho phép gọi điện và nhắn tin qua Bluetooth trong phạm vi 500m, hữu ích ở khu vực không có sóng di động. Hệ thống Super WiFi 2.0 cùng GPS 2.0 giúp kết nối và định vị ổn định hơn. Tecno cam kết Spark 40 Pro+ đạt chứng nhận TDV “Đảm bảo mượt mà suốt 5 năm”, giúp duy trì hiệu năng ổn định lâu dài.
Máy có bộ nhớ trong 256GB, RAM 8GB cùng khả năng mở rộng thêm 8GB RAM ảo, nâng tổng dung lượng RAM lên 16GB, đáp ứng nhu cầu đa nhiệm và lưu trữ lớn.
Spark 40 Pro+ cũng được trang bị hệ sinh thái AI của Tecno với trung tâm xử lý đa tác vụ, trợ lý ảo Ella AI, cùng các tính năng chỉnh sửa và dịch thuật thông minh. Công cụ Xóa AI 2.0 và Trình mở rộng ảnh AI giúp xóa vật thể và mở rộng khung hình bằng thuật toán tạo sinh. Tính năng “Viết AI” và “Dịch AI” hỗ trợ dịch tức thời 136 ngôn ngữ văn bản và 44 ngôn ngữ giọng nói.
Về nhiếp ảnh, máy sở hữu camera chính 50MP chống rung điện tử EIS, tích hợp thuật toán miền AI RAW giúp ảnh rõ nét trong điều kiện ngược sáng hoặc thiếu sáng. Tính năng Flashsnap hỗ trợ chụp chuyển động nhanh, phù hợp cho người yêu thích sáng tạo nội dung.
Từ ngày 10/10, Tecno Spark 40 Pro+ đã được mở bán độc quyền tại toàn hệ thống CellphoneS. Phiên bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong có giá niêm yết 5,69 triệu đồng. Trong giai đoạn ưu đãi từ 10 - 15/10, khách hàng được giảm trực tiếp 500 nghìn đồng, tặng kèm sạc Magebase trị giá 299 nghìn đồng và ưu đãi trả góp 0%.