Tecno Spark 40 Pro+ ra mắt tại Việt Nam: Chip G200 đầu tiên trên thế giới

‏Dù có ngoại hình khá “mảnh mai”, Spark 40 Pro+ vẫn được trang bị viên pin 5.200mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, sạc đầy 100% trong 55 phút. Máy còn hỗ trợ sạc không dây 30W và sạc ngược 5W, có thể chịu hơn 2.000 chu kỳ sạc, duy trì hơn 80% dung lượng sau hơn 5 năm sử dụng.‏

‏Ngoài ra, Spark 40 Pro+ còn đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP64, sử dụng kính cường lực Corning GG7i và có khả năng chống rơi ở độ cao 2 mét khi dùng cùng ốp bảo vệ tặng kèm.‏

‏Về thiết kế, máy có độ mỏng chỉ 6,49mm, trọng lượng 160g, mặt lưng cong 3D đối xứng cùng viền nhôm nguyên khối bao quanh cụm camera, tạo cảm giác tinh tế và hiện đại. Sản phẩm có ba phiên bản màu sắc gồm: Đen Thiên Hà, Xanh Địa Cực và Xám Mặt Trăng. ‏

‏Thiết bị cũng gây chú ý với tính năng “Liên lạc không tốn dữ liệu”, cho phép gọi điện và nhắn tin qua Bluetooth trong phạm vi 500m, hữu ích ở khu vực không có sóng di động. Hệ thống Super WiFi 2.0 cùng GPS 2.0 giúp kết nối và định vị ổn định hơn. Tecno cam kết Spark 40 Pro+ đạt chứng nhận TDV “Đảm bảo mượt mà suốt 5 năm”, giúp duy trì hiệu năng ổn định lâu dài.‏

‏Máy có bộ nhớ trong 256GB, RAM 8GB cùng khả năng mở rộng thêm 8GB RAM ảo, nâng tổng dung lượng RAM lên 16GB, đáp ứng nhu cầu đa nhiệm và lưu trữ lớn.‏

‏Nhiều công cụ AI mới nhất đã được tích hợp trên Spark 40 Pro+

‏Spark 40 Pro+ cũng được trang bị hệ sinh thái AI của Tecno với trung tâm xử lý đa tác vụ, trợ lý ảo Ella AI, cùng các tính năng chỉnh sửa và dịch thuật thông minh. Công cụ Xóa AI 2.0 và Trình mở rộng ảnh AI giúp xóa vật thể và mở rộng khung hình bằng thuật toán tạo sinh. Tính năng “Viết AI” và “Dịch AI” hỗ trợ dịch tức thời 136 ngôn ngữ văn bản và 44 ngôn ngữ giọng nói.‏

‏Về nhiếp ảnh, máy sở hữu camera chính 50MP chống rung điện tử EIS, tích hợp thuật toán miền AI RAW giúp ảnh rõ nét trong điều kiện ngược sáng hoặc thiếu sáng. Tính năng Flashsnap hỗ trợ chụp chuyển động nhanh, phù hợp cho người yêu thích sáng tạo nội dung.‏

‏Từ ngày 10/10, Tecno Spark 40 Pro+ đã được mở bán độc quyền tại toàn hệ thống CellphoneS. Phiên bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong có giá niêm yết 5,69 triệu đồng. Trong giai đoạn ưu đãi từ 10 - 15/10, khách hàng được giảm trực tiếp 500 nghìn đồng, tặng kèm sạc Magebase trị giá 299 nghìn đồng và ưu đãi trả góp 0%.‏