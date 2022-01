Techcombank cán mốc lợi nhuận tỉ USD

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Mã CK: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.140 tỉ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2021, nhà băng này báo lãi trước thuế lên tới 23.238 tỉ đồng (khoảng 1 tỉ USD), vượt 17,3% kế hoạch năm.

Trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, TCB báo lãi ròng năm 2021 ở mức 18.398,7 tỉ đồng, tăng 46% so với thực hiện năm 2020.

Các nguồn thu trọng yếu của TCB trong năm 2021 đều ghi nhận kết quả tích cực.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của TCB đạt 26.698,6 tỉ đồng, tăng 42,4%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 6.382,2 tỉ đồng, tăng 41%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 1.804,4 tỉ đồng, tăng 20,5% so với năm 2020. Đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của TCB đạt 231,5 tỉ đồng, trong khi năm 2020 lãi vỏn vẹn 0,7 tỉ đồng.

Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh năm 2021 của TCH mang về 152,3 tỉ đồng, giảm hơn một nửa so với năm trước. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.803,2 tỉ đồng, giảm 20,9% so với năm 2020.

Chi phí hoạt động năm 2021 của TCB đạt 11.173,3 tỉ đồng, tăng 24,6% so với năm trước. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ tăng 2,1% so với năm 2020, lên mức 2.664,6 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của TCB đạt 568.811,4 tỉ đồng, tăng 29,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 347.341,2 tỉ đồng, tăng trưởng 25% so với cuối năm 2020. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức 0,66% so với 0,57% tại thời điểm cuối quý 3/2021. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt 162,8%.

Ở bên kia bảng cân đối, số dư tiền gửi khách hàng của TCB đạt 314.752,5 tỉ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Trong đó, tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ (CASA) đạt 50,5%, chủ yếu do CASA từ khách hàng cá nhân tăng 30,8% so với cuối năm 2020./.