Teaser mới TWICE 'hết phèn': Tzuyu khoe đường cong 'đỉnh chóp'

TWICE là nhóm nhạc được chờ đợi nhất trong dàn nghệ sĩ trở lại đường đua Kpop tháng 11.

Vào 12/11 tới, TWICE sẽ comeback với full album Formula of Love: O+T=. Những bức ảnh teaser giới thiệu về concept album này đang gây "sốt" trong cộng đồng Once.

Sáng 2/11, loạt teaser cá nhân của từng thành viên với chủ đề "nhà khoa học" được tung ra, nhận phản ứng tích cực trên MXH.